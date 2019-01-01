范戴克英超遇克星？50场记录惨遭终结

在周末对阵阿森纳的比赛中，尼古拉斯.佩佩成功的过人摆脱，让红军后卫范戴克50场未被对手过掉的记录成为了历史。

范戴克如今已成为利物浦中军帐下的定海神针，让俱乐部花费的7500万英镑转会费用物有所值。荷兰国脚以极其稳固的防守而称雄英超。在他效力利物浦期间，极少有对手能在他的身前讨得便宜。

今天夏天，阿森纳也花费了几乎相同的费用（7200万英镑）引入法甲妖星佩佩。尽管是初来乍到，但阿森纳主教练埃梅里已安排这位科特迪瓦国脚在本周六的英超联赛中先发出场。

埃梅里安排给他的任务就是通过自己的线路扯动以及佯攻突袭，策应球队的正印前锋奥巴梅扬。

他在场上一得球，就向人们展示了他是如何做到在范戴克面前独领风骚的。

虽然范戴克上一个被过掉还要追溯到2018年3月，当时实现这一“壮举”的是纽卡斯尔的迈克尔.梅里诺。但佩佩这一次晃动让这一纪录彻底停留在了50场。

不过就在不久之前，范戴克的未被过人记录刚刚在非英超联赛层面被人终结。本月温布利举行的社区盾杯上，曼城前锋基苏斯也尝试了一把过掉范戴克的滋味。

在那次强强对话之后，范戴克又经历了对阵诺维奇的比赛以及对阵自己老东家南安普敦的比赛。

然而，作为上赛季英超后防最为稳固的利物浦队，本赛季还未能做到在任何一场比赛中零封对手。同时，在欧洲超级杯点球大战前，红军同样在正规比赛时间内两次被切尔西破门得分。

人们不禁对这这条曾经在2018-19赛季密不透风的防线纷纷打上了问号，而巴西门将阿里森的伤缺则让利物浦的后防更加雪上加霜。