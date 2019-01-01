范戴克：红军感受不到恐惧 平局想都没想过

这场比赛之前，很多人都认为这对决定英超冠军的归属至关重要，红军后卫说他们很冷静和自信。

维吉尔·范戴克说他和他的利物浦都没有感到害怕，因为他们对自己赢得任何一场比赛的能力充满信心。

荷兰国脚在周日与曼城的重要比赛前发表了谈话。利物浦在去年的英超联赛中被曼城击败，双方最终分差只有一分。

今年红军领先6分，但是范戴克知道不能自满。

“我们没有太长远的打算，因为我们只踢了11场比赛，我们知道曼城是一支了不起的球队，”这位中后卫在新闻发布会上说：“但是上赛季我们向冠军发起挑战的时候并没有恐慌。我不害怕。你在球场上不应该有任何恐惧。在利物浦，我们感受不到恐惧。经过我们所做的一切，我们知道我们有能力赢得任何比赛。这将是一个很好的挑战。曼城是冠军，他们有实力、清晰的计划、出色的教练、出色的球员——很难被击败。”

曼城前锋塞尔吉奥·阿圭罗很可能面对范戴克。阿根廷国脚从来没有在安菲尔德进球，但是红军后卫不认为历史会在周日的比赛中发挥作用。

“我认为阿圭罗是联赛中最好的前锋之一。”他补充道：“他已经如此很多年了。这是一个艰巨的挑战，我们必须尽最大努力让他保持安静。他不会担心在安菲尔德没有进球。他有足够的经验不去考虑那些数据。”

利物浦与对手的差距已经足够大了，他们可以接受平局，就像去年在安菲尔德一样踢成0-0。

范戴克当即拒绝了他的球队可能会扼杀比赛的任何建议。

“平局是我们根本不会去想的事情。”他说：“我们想赢下我们打的每一场比赛，他们也想赢，所以我们拭目以待。目前的情况是我们比他们高出6分，但这种情况可能很快就会改变。”