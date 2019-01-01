范戴克：红军天赋满满 未来一片光明

利物浦后卫范戴克相信，在2018-19赛季赢得欧冠冠军后，安菲尔德会迎来更多的成功。

维吉尔·范戴克相信利物浦会有一个“美好的未来”，有“这么多的好货”在尤尔根·克洛普的手下。

近年来红军取得了令人印象深刻的进步。他们最终在2018-19赛季获得了实实在在的回报，一个令人难忘的赛季以欧冠战胜国内对手托特纳姆热刺结束。

克洛普的球队以微弱的劣势失去了英超冠军，但在欧洲赛场上有所弥补。随着他们的奖杯荒被打破，现在的期望是，将会有更多的大赛奖杯。

范戴克相信事实会证明这一点，因为安菲尔德有太多的天赋，利物浦不可能不在国内外争夺荣誉。

荷兰后卫告诉俱乐部的官方网站:“我认为未来看起来很光明。我们有一支优秀的球队，球员们都想要发展，想要为球队和俱乐部奉献一切。(这个团队)有这么高的水平;有时候你甚至没有意识到我们的球员有多棒——还有板凳上的球员，他们都想踢球，想成为球队的一员。所以我们有一个美好的未来。”

范迪克帮助利物浦提高了集体水平。

自从他在2018年冬季完成了破纪录的7500万英镑(9500万美元)的转会后，他就成为了红军一条大腿。

这位荷兰国脚的努力得到了PFA年度最佳球员的认可，同时也有传言称他将在2019年金球奖上挑战巴塞罗那超级球星莱昂内尔·梅西。

然而，范戴克并不是唯一一个在安菲尔德给人留下深刻印象的人，27岁的范迪克也承认这一点。

他补充道:“我一直很坚持。在队友们的帮助下，我感觉很好。但每个人都很棒。如果你环顾全队，你会发现Robbo(安迪·罗伯逊)度过了他最好的一个赛季。特伦特(亚历山德-阿诺德)的表现对一个如此年轻、如此成熟的人来说是了不起的。还有所有的中后卫。很明显，其他队员的表现都非常出色。”