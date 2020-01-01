范戴克球衣印字之谜？荷兰铁卫选择皆因父子失和

范迪克球衣没有印上姓氏一直都是球迷心中的疑惑，其实这一切皆因他和父亲关系的破裂。

在克洛普的带领下，荷兰后卫范戴克在利物浦夺得英超和欧冠冠军的过程中发挥了关键作用，这也足以让他被列入红军的史册。

无论是在安菲尔德还是更远的地方，红军球迷都在高呼着他的名字，兴奋地提醒着对手:“他就是维吉尔·范戴克!”

然而，范戴克的名字并没有出现在他的球衣上——无论是在他为利物浦还是为荷兰踢球的时候。

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这位中后卫球衣背面的4号球衣上写的不是他的姓氏，而是他的名字“维吉尔”。在整个职业生涯中，他都在球衣上使用自己的这一名字。

范戴克并不是第一个以这种违背常规方式印球衣上名义的球员——例如，阿奎罗的球衣上印的就是自己的绰号“昆·阿奎罗”，不过，范迪克为什么要这样做呢?

虽然这名球员本人并没有对原因发表评论，但他的叔叔史蒂文·弗西乌表示，这与他童年时期长期以来的家庭不和有关。

“他的父亲抛弃了他的母亲以及包括维吉尔在内的三个孩子，他选择了离婚，这让范戴克很难原谅他，”弗西尤在2018年接受《苏格兰太阳报》采访时表示。

“事实上，在这么多年的重要岁月里，他的父亲都不在他的身边，而他的母亲才是这个故事中真正的英雄。”

“你不能无缘无故地把你父亲的名字从衬衫上拿掉，维吉尔已经很清楚地表达了他的感受。”

有趣的是，范戴克在自己球衣上使用名字而不是姓氏的原因和他的同胞孟菲斯·德佩的原因相同，德佩也做出了和他同样的选择。

前曼联边锋德佩决定在他的球衣上使用“孟菲斯”而不是他的姓氏，因为他和他的父亲关系不好，他的父亲在他4岁时就选择了离开。

“这些都是我生活的一部分。这不是足球的一部分。这是另一回事。我的生活就是足球。”他在2015年接受BBC采访时说。

“我经历过一些小麻烦。这让我变得坚强。正如你所看到的，我喜欢我的纹身，我就是我，每个人都必须尊重这一点。”