范戴克：法比尼奥是全场最佳 蒂亚戈送点只是有些不走运

这位利物浦后防核心表扬了兼任中卫的队友法比尼奥，并认为在首秀中送点的新队友蒂亚戈只是有些不走运。

维吉尔·范戴克赞扬法比尼奥在周日利物浦战胜切尔西的比赛中成功阻止了蒂莫·维尔纳的进攻。

在2020-21赛季的第二轮比赛中，利物浦在斯坦福桥轻松战胜了蓝军，这是他们在新赛季首战中艰难战胜利兹联之后的又一场胜利，这让质疑者们再次哑口无言。

萨迪奥·马内的梅开二度成功帮助克洛普的球队2比0击败了切尔西，而兰帕德的球队则因克里斯滕森在上半场被罚下而被迫少打一人。除此之外，若日尼奥还在比赛的第75分钟射失了点球，进一步“消灭”了切尔西追平比分的希望。

其他球队

在乔·戈麦斯和乔尔·马蒂普缺阵的情况下，法比尼奥被要求和范戴克出任中卫搭档，而这位巴西中场贡献了出色的表现，将维尔纳和切尔西其他球员的进攻威胁降低到了最低。

在6月份以4750万英镑的费用从RB莱比锡转会加盟切尔西以来，维尔纳还在寻找自己的状态，至今未能打入自己在切尔西的首粒正式比赛进球。他还在比赛中错失了一次几乎龙门的进球，一时间让人以为托雷斯和莫拉塔回到了斯坦福桥。

范戴克在赛后谈到了法比尼奥的防守贡献，但同时也警告说利物浦需要一个完整的阵容以增加球队卫冕英超冠军的机会。

当被问及自己的这位队友最近的表现时，这位荷兰国脚告诉利物浦官方网站:“非常出色。”

“我也告诉他，我认为他是本场比赛的最佳球员。把维尔纳这样的前锋拒之门外，成功阻止他打入进球，总的来说法比尼奥的表现非常出色。”

“每个人都知道他有多棒，但这也表明我们需要每个人都回到球队。伤病对我们来说有点不走运，但我们需要每个人都回到球队，因为这是一个漫长的赛季。”

除此之外，蓝军在与英超卫冕冠军的比赛中并没能创造出任何明显的机会，范戴克对红军如此控制比赛的方式感到高兴。

“无论在什么情况下，无论对手如何踢比赛，无论是对阵哪支球队，都没有简单的比赛。总的来说，我们在这场比赛中占据了上风。”

“这是一场不错的比赛，送出一记点球确实不好，不过我觉得蒂亚戈只是有些不走运，但总的来说我们占据了场上优势。”

“显然克里斯滕森的红牌给了我们一些帮助，但甚至在那之前，我就已经创造力一些极具威胁的机会。我们非常专注，并为赢得比赛做足了准备。”