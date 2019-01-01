范戴克：欧国联的失利不会毁掉荷兰的进步

荷兰队长范戴克表示，欧国联决赛输给葡萄牙不会影响荷兰从去年到现在所取得的进步。

维吉尔·范戴克相信，尽管荷兰队在欧国联决赛中败给了葡萄牙，但他们仍然取得了令人印象深刻的进步。

周日，冈卡洛·格德斯的进球确保东道主在波尔图巨龙球场以1-0取胜，为葡萄牙赢得继2016年欧洲杯后又一座重大赛事奖杯。

几乎没有人会想到荷兰队能进入首届欧国联决赛。荷兰队此前没能打入2016年欧洲杯和2018年世界杯的决赛圈。

然而，他们在与德国和法国同组的情况下取得小组第一，范戴克认为罗纳德·科曼的球队在距离2020年欧洲杯还有12个月的时候显示出了令人鼓舞的迹象。

“这不应该毁掉我们的进步。”利物浦后卫在输给葡萄牙后告诉NOS，他说：“我们作为一个团队正在采取重大进展，我们必须继续这样做。我们可以为自己感到骄傲。”

范戴克在接受天空体育采访时表示：“很明显，我们对未能赢得决赛感到失望，但我们也要祝贺他们(葡萄牙)。我们今天有点不走运，但我们必须为自己感到骄傲，保持高昂的斗志，好好享受一个应得的假期，然后确保我们为资格赛做好准备。在赛事刚开始的时候，如果我们说要进入决赛，我想没有人会相信我们。我们取得了很大的进步，我们必须为自己感到骄傲。现在，失望是我们脑子里的事，但我们必须保持清醒。这是一个很好的赛季，但希望下赛季会更好。这就是我所追求的，也是唯一要做的。我会好好休息一下，然后确保我已经为季前赛做好了充分的准备。”

范戴克是利物浦在2018-19赛季的关键人物，在英超联赛中，欧冠冠军积97分，但仍落后于曼城。

他说：“这就是我们想再次竞争的目标，很明显，(2020年欧洲杯)资格对我们来说是最重要的，我们知道这一点，所以我们会竭尽所能，很明显，利物浦会与曼城再次竞争，因为他们不会就此罢休，我们也不会束手就擒。”