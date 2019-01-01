范戴克揶揄C罗缺席金球颁奖：他也是候选者吗？

当被问及葡萄牙球星没有出现在巴黎的颁奖典礼上时，这位荷兰中卫开了个玩笑。

利物浦球星维吉尔·范戴克揶揄克里斯蒂亚诺·罗纳尔多缺席了金球奖颁奖典礼，他开玩笑说，他不知道这位尤文图斯球员有拿奖的希望。

周一晚上，莱昂内尔·梅西赢得了他的第六个金球奖，在投票中领先于范戴克和C·罗纳尔多，这名尤文前锋缺席了这次活动。

当被问及C·罗纳尔多缺席颁奖典礼一事时，他开玩笑说：“为什么，他是拿奖的候选人吗？”

这是自2011年以来，C·罗纳尔多首次未能进入金球奖前两名，在此期间四次获奖。这位葡萄牙球星出席了在米兰举行的Gran Gala颁奖典礼，在那里他获得了2018-19赛季意甲最有价值球员。

在确认了自己的第二名之后，范戴克在接受采访时表示，他为自己2019年的比赛感到自豪，但也对奖项得主梅西表示了敬意。

“太神奇了。”范戴克说：“不幸的是，我想有几个球员像他一样超凡。他们太棒了。六次金球奖得主，你也需要尊重伟大。我已经很接近了，但是还有一个比我更好的人。我对我去年在利物浦和荷兰取得的成绩感到非常骄傲，希望今年我们能再次取得同样的成绩。只要这些人还在，就会很艰难。”

梅西获得金球奖的次数已经超过了C·罗纳尔多，这是自2015年以来梅西第一次获得金球奖。2009-12年间，梅西连续四次获得金球奖。

萨迪奥·马内名列第四，他的利物浦队友默罕默德·萨拉赫名列第五。跻身前十的球员包括巴黎圣日耳曼的姆巴佩(第六位)、利物浦的阿利森(第七位)、拜仁的罗伯特·莱万多夫斯基(第八位)、曼城双星贝尔纳多·席尔瓦(第九位)和马赫雷斯(第十位)。

美国女足球星梅根·拉皮诺在女足世界杯上的出色表现为她赢得了女子金球奖，成为继艾达·赫格贝里之后第二位获得这一荣誉的女性。

在带领阿贾克斯打进欧冠半决赛后，尤文图斯后卫马泰斯·德里赫特获得了21岁以下最佳球员的科帕奖。

最佳门将的奖杯被利物浦门将阿利森举起，他是红军欧冠夺冠和巴西美洲杯夺冠的重要一部分。