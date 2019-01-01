范戴克：拿到欧冠不停步 下赛季红军再接再厉

在赢得欧洲最高殊荣之后，利物浦中卫范戴克向球迷承诺红军将继续冲击冠军。

维吉尔·范戴克希望看到利物浦在下个赛季挑战更多奖杯，从欧冠的成功中再接再厉。

周六在马德里举行的欧冠决赛中，利物浦以2-0击败热刺，获得了自2012年以来的首个冠军奖杯。

红军差一点就拿到了一个打破29年的英超冠军荒，但是尽管拿到了97分，还是输给了曼城。

PFA年度最佳球员范戴克希望欧冠的胜利能给利物浦带来更大的成功。

“我们不会停步，”这位明星中后卫告诉英国报纸：“七月又开始了。我们将尽我们所能为冠军而战，为欧冠而战，也为杯赛而战。我们肯定想更经常地度过这样的夜晚。”

尽管本赛季的表现令人难以置信，但利物浦在对阵热刺的比赛前仍有可能在没有奖杯的情况下结束本赛季。

27岁的范戴克表示，他的球队本赛季毫无疑问应该获得一些奖杯。

“如果我们这个赛季什么都没有得到，我们肯定会因为我们整个赛季的表现而感到失望。我们值得一些东西。”他说：“但是能够赢下欧洲冠军联赛，这个足球界最大的俱乐部赛事，是一件特别的事情。为这群球员、工作人员、所有的球迷以及所有参与其中的人书写历史，是一件值得骄傲的事情。”

这名后卫认为俱乐部在过去几年里营造的“特殊”氛围为球队带来了成功的希望。

“我们想继续为所有的球迷努力工作，但也为我们的队友，为俱乐部的每个人，”他补充说：“比如梅尔伍德(训练场)的人，在球场工作的人，所有与利物浦有联系的人，你想让他们感到自豪，教练肯定会让我们更加铭记这一点。这种团结——我从来没有真正体验过。它非常特别。”