范戴克承认无缘金球让他失望 但也与梅西惺惺相惜

这位荷兰后卫仅以七票之差落选，这位巴塞罗那球星创纪录地第六次夺奖。

维吉尔·范戴克承认，在金球奖的投票中，他很失望地屈居梅西之后。

范戴克在接受《镜报》采访时说：“我有点失望。我决定还是要去参加典礼——最后，这是一个超级棒的夜晚。我仍然认为能与世界上最出色的足球偶像齐名是一项伟大的成就。”

对于范戴克来说，当晚最重要的事情就是有机会与梅西交谈，尽管他的英语水平有限，这位阿根廷人还是能够表达他对这位利物浦球星的钦佩之情。

“那天晚上我和梅西谈了话。这不是最长的一次谈话，因为他英语说得不多。但这仍然足以让我意识到，我们之间的尊重现在也走向了另一个方向。”

范戴克把他的成功归功于在利物浦的亲密感，他说俱乐部过去和现在的球星们都在默西塞德郡快乐地共存。

范戴克说：“这支利物浦球队非常亲近。在我看来，利物浦是一个大家庭，这就是为什么这个俱乐部如此适合我。”

詹姆斯·米尔纳也说过同样的话，他曾在曼城、纽卡斯尔联队和阿斯顿维拉等豪门效力。

“这就是为什么这个俱乐部对我很重要。人们都很谦虚。伟大时代的传奇人物——如肯尼·达格利什和伊恩·拉什——在欧洲比赛周与我们同行。”

“达格利什甚至在我的手机上给我发短信，我们有时会聊天。当我在比赛结束后去看家人时，我经过会议室，那里总是坐满了以前的顶级球员。”