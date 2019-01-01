范戴克：戈麦斯被嘘令人失望 希望大家让他静静

这位欧足联年度最佳球员为他的红军队友加油，他的队友在国家队比赛中受到了球迷的负面反应。

维吉尔·范戴克批评了英格兰球迷对他的利物浦队友乔·戈麦斯的嘘声，并呼吁大家“让他静静”。

戈麦斯在周一的三狮军团训练中与斯特林发生了争吵，并在周四晚上的温布利球场7-0战胜黑山的比赛中替补出场，这引起了球迷的不满。

在上周的英超中，戈麦斯所在的利物浦3-1击败了斯特林所在的曼城。比赛进行到90分钟时，两人之间的紧张关系十分明显。

范戴克在英超比赛中目睹了这两人之间的不安，他称三狮军团球迷对戈麦斯的反应“令人失望”，但他希望这件事能尽快过去，让他的利物浦队友平静下来。

“看到这件事（戈麦斯被嘘）真让人失望，”范戴克在荷兰2020年欧洲杯预选赛对阵北爱尔兰之前说：“我也想说，这件事已经解决了。我认为每个人都应该停止谈论它，因为它只是一件小事。他们都解决了。每个人都需要向前看，尤其是让乔一个人静静。但是，是的，我很失望。”

在战胜曼城之后，利物浦在英超积分榜上领先莱斯特城和切尔西8分，范戴克被问及红军是否会结束他们对联赛冠军的30年等待。

然而，这位荷兰中卫拒绝被拉入这个角度，他坚持他唯一的目标是在周六温莎公园对阵北爱尔兰的比赛中取得一个积极的结果，从而进入2020年欧洲杯。

范戴克说：“我不会这么说（这是利物浦的一年）。这是媒体的事情。对于球员来说，最重要的是我们要专注于眼前的比赛。对我个人来说，眼下是北爱尔兰，这是一个艰巨的任务。我们将看到利物浦的未来，我们对它没有影响，这个赛季太长了。我的重点是下一场比赛，现在是我们国家队的比赛。”