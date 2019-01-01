范戴克感恩不必每赛季面对梅西：他太厉害了

巴塞罗那的超级球星在欧冠对阵利物浦的比赛中再次上演了精彩的表现，红军根本无法遏制他的威胁。

范戴克很“感激”他不必在每个赛季中都面对在欧冠半决赛中上演大师级比赛表现的巴萨超级巨星梅西。

红军在半决赛的第一回合前前往诺坎普，他们很清楚自己将会面对的是什么。

五次金球奖得主总是威胁着他们，即使有人声称克洛普不应该为这名球员单独考虑一个具体计划。

利物浦本希望在加泰罗尼亚也能制造出一种来自自己的进攻威胁，但却发现自己在0 - 3的比分中处于劣势，这让他们的欧洲梦破灭了。

在巴塞罗那，老熟人路易斯·苏亚雷斯的面孔给红军带来了第一个打击，随后，梅西在比赛的最后时刻梅开二度，其中包括一个令人震惊的30码任意球。

凭借PFA年度最佳球员的称号，在本赛季被公认为英超最佳球员的范戴克没能遏制住阿根廷前锋并将其的射门挡在门外。

荷兰人很高兴这样的测试对他来说是不多见的，荷兰国脚在赛后告诉记者：“当你遇到梅西，他打出了他最好的状态，你什么也做不了。”

“我很感激我不在西班牙，我不用每个赛季都面对他。”

“他进了两个球，我很失望地离开了。他赢得了这场较量，但没有赢得战争。”

范戴克相信利物浦仍然可以在主场完成欧冠的逆转。

他们在5月7日回归安菲尔德之前还有很多事情要做，但是默西塞德郡人还没有认输。

“在足球中，一切皆有可能。我们绝对相信。我们就是这样。”

“我们永远不会放弃，今天我们证明了我们绝对可以在对阵他们的比赛中创造巨大的机会，唯一的事情就是我们必须努力进球。”

在主场迎战巴塞罗那之前，利物浦将在周六做客纽卡斯尔，届时他们将再次向英超榜首发起冲击。