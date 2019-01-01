范戴克：如果梅西赢下金球奖 没人会是输家

一份泄露的文件显示，金球奖将创纪录地第六次落入阿根廷人之手，但荷兰人并不介意。

维吉尔·范戴克可能会在金球奖争夺中输给巴塞罗那的莱昂内尔·梅西=，但这位利物浦球员坚称没有失败者。

这位荷兰国脚在利物浦上赛季夺得欧冠冠军的过程中发挥了巨大的作用，他有可能成为自2006年法比奥·卡纳瓦罗以来首位获得该奖项的后卫。

一份泄露的文件显示，梅西将第六次获得金球奖，力压范戴克和他的队友穆罕默德·萨拉赫。

然而，如果这份文件被证明是正确的，这位荷兰中卫并不会感到沮丧，因为他相信当奖项宣布时在场的每个人都会是赢家。

“那天晚上没有失败者。”范戴克说：“我很自豪能进入这个级别，因为我去年在俱乐部和国家队的表现。这是一件值得骄傲的事情，因为并没有很多球员去那里，也没有多少人和这些事情有关。当晚没有输家——我们将拭目以待。”

作为热门球队，利物浦本赛季开局不错，这也拉开了他们与英超其他球队之间的差距。

他们以8分的优势领先第二名的莱斯特城，他们的状态很好，有望赢得30年来的第一个联赛冠军。

尽管开局不错，但完美主义者范戴克相信他们还可以进步，因为他们已经连续12场有丢球。

“这个差距没有任何意义。”这位28岁的球员说：“在这点上，我们的情况很好，但我们知道，我们或许可以得到额外的10%。我们试着每天都这样做，但这并不容易。”

“我们唯一能做的就是尝试。希望会成功，但最重要的是赢得比赛。如果你看看我们的踢法和我们的实力，我们可以做得更好一点，但这是值得我们关注的。”

范戴克和他的球队接下来将有机会在周二对阵陷入困境的同城对手埃弗顿时保持零失球。