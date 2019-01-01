范戴克回应名嘴摩根抨击：对C罗只是开玩笑

这名利物浦后卫回应了英国广播公司主持关于他与尤文图斯球星不在同一级别的言论。

在BBC主持人皮尔斯·摩根称维吉尔·范戴克与尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多不在一个级别之后，维吉尔·范戴克在推特上回击皮尔斯·摩根。

范戴克在金球奖投票中排名第二，梅西在周一下午赢得了他破纪录的第六个奖项。

这位利物浦中后卫最终的排名超过了C·罗纳尔多，后者在投票中排名第三，仅次于西甲冠军梅西和欧冠冠军范戴克。

范戴克在巴黎拿C·罗纳尔多开起了玩笑，他说他并不知道这位尤文图斯球员有获胜的希望，因为他没有出席颁奖典礼。

这是自2011年以来，C·罗纳尔多首次未能进入金球奖前两名，摩根在推特上对范戴克的玩笑并不感到兴奋，他在推特上回应了这位利物浦后卫。

“没有。克里斯蒂亚诺是一个杰出得多的球员。”摩根在推特上写道：“你不在他的级别。”

范戴克很快做出了回应，他说梅西和罗纳尔多是“超凡的”。

“嗨，皮尔斯，如果你不看社交媒体 ，听完整个采访，你就会知道我只是开了个玩笑，对他们两个只有尊重。”范戴克说。

在他的采访中，这位荷兰球星说：“这是令人惊讶的一年，但是有一些像这样超凡的球员。所以你也要尊重伟大。我已经很接近了，但是还有一个比我更好的人。

“我对我去年在利物浦和荷兰取得的成绩感到非常骄傲，希望今年我们能再次取得同样的成绩。但有着这些级别的家伙，那将会很艰难。”

范戴克的利物浦队友萨迪奥·马内名列第四，穆罕默德·萨拉赫名列第五。维纳尔杜姆、特伦特·亚历山大-阿诺德和阿利森也跻身前30。