范戴克回应名嘴摩根抨击：对C罗只是开玩笑
评论()
在BBC主持人皮尔斯·摩根称维吉尔·范戴克与尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多不在一个级别之后，维吉尔·范戴克在推特上回击皮尔斯·摩根。
范戴克在金球奖投票中排名第二，梅西在周一下午赢得了他破纪录的第六个奖项。
这位利物浦中后卫最终的排名超过了C·罗纳尔多，后者在投票中排名第三，仅次于西甲冠军梅西和欧冠冠军范戴克。
范戴克在巴黎拿C·罗纳尔多开起了玩笑，他说他并不知道这位尤文图斯球员有获胜的希望，因为他没有出席颁奖典礼。
这是自2011年以来，C·罗纳尔多首次未能进入金球奖前两名，摩根在推特上对范戴克的玩笑并不感到兴奋，他在推特上回应了这位利物浦后卫。
“没有。克里斯蒂亚诺是一个杰出得多的球员。”摩根在推特上写道：“你不在他的级别。”
范戴克很快做出了回应，他说梅西和罗纳尔多是“超凡的”。
“嗨，皮尔斯，如果你不看社交媒体 ，听完整个采访，你就会知道我只是开了个玩笑，对他们两个只有尊重。”范戴克说。
在他的采访中，这位荷兰球星说：“这是令人惊讶的一年，但是有一些像这样超凡的球员。所以你也要尊重伟大。我已经很接近了，但是还有一个比我更好的人。
“我对我去年在利物浦和荷兰取得的成绩感到非常骄傲，希望今年我们能再次取得同样的成绩。但有着这些级别的家伙，那将会很艰难。”
范戴克的利物浦队友萨迪奥·马内名列第四，穆罕默德·萨拉赫名列第五。维纳尔杜姆、特伦特·亚历山大-阿诺德和阿利森也跻身前30。