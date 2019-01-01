范戴克力挺阿德里安守门：他可以轻易融入球队

这位巴西门将在新赛季开始还不到45分钟就离场了，这让这位新替补球员立刻成为安菲尔德的焦点。

维吉尔·范戴克说，利物浦的新替补门将阿德里安将在主力门将阿利森星期五受伤后无缝地融入球队。

巴西人在揭幕战对阵诺维奇的上半场就被换下，他在开大脚时受伤。

本周早些时候，随着西蒙·米尼奥莱随布鲁日回到比利时，前西汉姆联球员阿德里安被立即签下。

“阿利森对我们来说非常重要，但无论(受伤的)结果如何，我们都必须处理它，我们会处理它，”范戴克说：“阿德里安在这个年龄，在他人生和职业生涯的那个阶段，他可以很容易地融入球队。他在英超经历了很多事情。当他上场时，我只是祝他好运，做他正常的事情。不幸的是我们失球了，但这有时也是足球的一部分。”

32岁的阿德里安有着丰富的英格兰足球经验，在西汉姆效力了6个赛季。

他为俱乐部出场了150次，其中125次是在英超联赛中出场的，但他不会期待自己在安菲尔德的处子秀会如此之快。

据报道，利物浦已经考虑了另一名门将的紧急交易，如果阿德里安受伤的话，他们没有副选门将。

35岁的安迪·洛纳根在夏天被米德尔斯堡解约，他与红军联系在一起，为球队提供深度，并且有可能以自由转会的形式加盟。

利物浦在对阵诺维奇的比赛中以一个完美的开局开启联赛冠军的挑战，但现在人们的注意力将转向欧洲超级杯。赢得欧冠冠军后，他们将于周三前往伊斯坦布尔，迎战欧联杯冠军切尔西。