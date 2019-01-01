范戴克：健康限制了凯恩在欧冠决赛的发挥

在欧冠决赛后，英格兰前锋凯恩可能会在几天内再度碰上荷兰中卫范戴克。

维吉尔·范戴克认为哈里·凯恩的身体状况不佳阻碍了他在利物浦2-0战胜热刺的欧冠决赛中的精神状态。

中后卫范戴克在万达大都会球场获得了全场最佳球员的称号，这为他辉煌的个人赛季锦上添花。在那场比赛中，凯恩因脚踝受伤近两个月来首次亮相，在很大程度上表现不佳。

周四，荷兰队将在吉马良斯进行的欧国联半决赛中对阵英格兰队。

“哈里·凯恩是一名出色的前锋，我认为他是英格兰最好的前锋之一。我认为他绝对是英格兰国家队最好的前锋。”范戴克在赛前新闻发布会上说：“但我也知道，如果你不是百分之百的健康，那么如果你被撞了一下，或者你通过体检但感到一点疼痛，这就会出现在你的大脑里。这将会在你的脑海里，所以很明显，我希望他能参加决赛，但我知道他不会有百分之百的状态。我不知道他明天是否会上场，但如果他上场了，我们将会看到我们将如何应对。”

在随后的新闻发布会上，英格兰主教练加雷斯·索斯盖特并没有对凯恩在欧冠决赛中的表现进行公开评论。

“我不认为我应该对俱乐部比赛中的个人表现发表评论，因为这会让我谈论其他教练和球员，而他们不是我的球队成员。”他说：“当然，我当时也在场，想看看结果如何。哈利得到了很多帮助，但当球来到他的区域里，他并不是最有机会的人。”

英格兰队和荷兰队的胜者将在决赛中对阵葡萄牙队。周三，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多上演帽子戏法，帮助葡萄牙队以3比1击败瑞士队。