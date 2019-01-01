范戴克丢冠 卡拉格：金球我还是支持梅西

前红军后卫认为，范戴克在昨晚的比赛中没能帮助荷兰战胜葡萄牙，这让梅西力压荷兰人再次捧起金球奖的概率更大。

范戴克在周末的比赛中未能帮助荷兰队战胜葡萄牙，后者凭借比赛第60分钟的进球成为了欧洲国家联赛的的首位冠军得主。

虽然荷兰后卫在上个月以出色的发挥，帮助利物浦在欧冠决赛中击败热刺，第六次问鼎欧洲之巅。但前红军后卫卡拉格仍然更看好一位前锋成为本年度的金球奖得主。

卡拉格告诉天空体育：“我看到他的赔率在梅西之前。”

“老实说，我更看好梅西。你很少见到一位中后卫得到这一奖项。”

“我知道作为2006年世界杯冠军后卫，卡纳瓦罗拿过进球，但我不认为他的比赛在这个赛季有什么特别大的变化。”

“他显然拥有了一个伟大的赛季，但我想你应该取得一些重大的成就，我认为欧冠已经给他打上了世界最佳之一的标签。”

2006年的卡纳瓦罗之后，金球奖就再没有颁给过任何一个后卫。而卡纳瓦罗是在2006年一面帮助尤文夺得了意甲冠军，一面帮助意大利成为了世界杯冠军。

虽然范戴克有欧冠加持，但欧国联的失利可能成为他竞争金球的一大短板。

卡拉格继续说道：“虽然赛季早段，我们一直在说皮克和拉莫斯的表现未必有范戴克好，但最后他们为俱乐部和国家队都取得了奖牌。”

“这也是为什么范戴克今天（丢掉欧国联冠军）会感到失望的原因，显然这虽然不是世界杯也不是欧洲杯，但这对于他的国家也是一个不错的奖杯。”

“我相信他在这个位置上已经是世界最佳，他已经证明了自己。但金球奖，我还是看好梅西。”