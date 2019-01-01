拒绝烦恼 范戴克：世界太残酷 不想当教练

这位红军中后卫相信他并不适合未来转投管理层。

利物浦后卫维吉尔·范戴克承认，当他退役后，他不太可能成为一名主教练，他指出这个世界是一个非常残酷的地方。

这位28岁的球员目前处于职业生涯最佳状态，在上赛季帮助红军赢得欧冠冠军后，他是今年晚些时候最有希望获得金球奖的球员之一。

范戴克以冷静的举止和良好的位置感而闻名，他似乎具备了未来转投管理层的必要条件，但球员本人不热衷于这个想法。

“在我职业生涯的开始，我认为我可能会成为一名主帅，但现在我认为我不会成为一名主帅。”范戴克告诉Optus Sport：“这个世界可能很残酷……有很多人都有自己的观点，这可能会影响到你——如果你有选择，你宁愿不处于那种情况。但我想我一定会参与足球。我不会成为专家，因为你必须说一些你可能不想说，但你必须说的事情。我们会看到的，我认为我有很好的眼睛发现人才，所以也许我会做一些类似的事情。”

2018年从南安普顿加盟利物浦后，范戴克迅速成为球迷的最爱，并决心用更多的成功来回报球迷的喜爱。

“每个为利物浦踢球的人都是利物浦大家庭的一员。”他说：“我很高兴已经被利物浦大家庭所欢迎，我是历史的一部分，赢得了欧冠，希望我们能继续创造历史。除此之外，我只是想作为一名出色的球员被人们记住，我为球队付出了一切，享受其中的每一分每一秒。”

荷兰国脚很快就给红军新门将阿德里安留下了积极的印象，他在最近的欧洲超级杯扑出关键点球。

阿德里安把利物浦的后卫比作动物，他说他们让他的工作更容易。

“在你面前和他们一起踢球真的很容易，因为他们(在2018-19赛季)是英超最好的后卫，而我们拥有世界上最好的后卫之一。”阿德里安在利物浦官网说道：“我认为，对我这个门将来说，他们的决定很简单。老实说，他们像动物一样保护一切！他们帮了我很多。”

在赢得前两场英超比赛后，红军将在周六迎战阿森纳，两家俱乐部都希望保持他们的连胜势头。