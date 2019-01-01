范戴克世俱杯决赛出场成疑 埃利奥特火速驰援

这位红军的明星后卫因病错过了半决赛，现在还不能确定是否能回到决赛。

在周六对阵弗拉门戈的俱乐部世界杯决赛之前，利物浦将密切关注维吉尔·范戴克的健康状况。

这名荷兰国脚在半决赛对阵蒙特雷的比赛中无缘大名单，利物浦凭借罗伯托·菲尔米诺的进球以2-1战胜蒙特雷。

范戴克在赛前的训练中很吃力，主教练克洛普并没有保证他能及时恢复以迎接决赛。

“这其实是一个简单的决定，因为他不能训练。”克洛普在赛后谈到这名后卫的缺阵时说：“是的，他昨天在（训练）场上待了几分钟，直到媒体离开（训练），然后，不幸的是，他也不得不离开。不是因为媒体，只是因为他感觉不舒服。”

“昨天训练是不可能的，今天早上训练也是不可能的，所以这是一个简单的决定——他不能上场。亨德森很难应付，但他做得很好。我们拭目以待，我不知道他能多快恢复。我们会看到。”

在范戴克缺席的情况下，利物浦队长亨德森在中后卫位置上首发，而红军则不得不战斗到最后才击败墨西哥对手。

纳比·凯塔在第11分钟率先破门，几分钟后蒙特雷通过莫里扳平比分，菲尔米诺在伤停补时阶段攻入制胜一球。

虽然克洛普的球队现在可能不得不在决赛中失去范戴克，但是他们将会因为16岁的哈维·埃利奥特的加入而得到提升。

这名前锋在周二俱乐部0-5输给阿斯顿维拉的联赛杯比赛中受伤，但他已获准在周四上午前往卡塔尔参加决赛。