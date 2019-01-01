范戴克：上赛季的惨痛经历有助利物浦争冠

尤尔根·克洛普的球队在积分榜上领先8分，但在上个赛季输给曼城之前也有类似的优势。

维吉尔·范戴克强调上赛季的痛苦经历将确保利物浦在这次的冠军争夺战中站稳脚跟。

周日利物浦在安菲尔德以3-1战胜了卫冕冠军曼城，扩大了他们在英超联赛中的领先优势。在仅仅12场比赛之后，尤尔根·克洛普的球队现在以8分的优势领先莱斯特城和切尔西，而曼城则落后9分排在第四。

这是一个非常有利的位置，自三月份以来，利物浦在联赛中只丢了两分。克洛普的球队在过去的51场顶级联赛中只输了一场，而在过去的29场联赛比赛中无一失利。

他们看起来已经准备好结束30年联赛冠军荒了，但是更衣室里传出的消息是不会有疯狂的庆祝和自满。毕竟，上个赛季红军也处于类似的位置，但最后19轮赢下18场的曼城以1分优势反超。

“去年我们吸取了很多经验。”范戴克说：“是好事，但也有一些事情我们应该做得更好。希望我们能确保我们的反应更好，做得更好。你需要在整个赛季都有这样的运气，所以现在我们在这种情况下很开心。我们打平了一场比赛，赢了其他的比赛，希望我们能保持下去。很明显，我们的处境非常好。这是我们无法否认的。但是我们都觉得，我们知道这个赛季太长了，不能庆祝我们领先曼城9分，我们不会的。我们的心态是，我们必须坚持下去，继续做得比以前更好。这就是我们应该在接下来的每一场比赛中保持的心态。”

范戴克的谨慎是可以理解的。毕竟，利物浦在2019年伊始就在积分榜榜首领先7分，但1月3日在阿提哈德球场输掉了他们上赛季唯一一场联赛。他们本可以在1月底击败莱斯特城，从而恢复7分的领先优势，但最终1-1战平，随后与西汉姆联、曼联和埃弗顿的平局最终导致了他们的争冠失败。

“我们做了一切可能做的事情，”范戴克说：“我们不应该有任何去年的遗憾。他们太出色了。我们一直在推动他们，他们也一直在推动我们，你必须尊重这一点，我当然也尊重。今年对更多的球队来说是一个新的机会，对我们两支球队来说，唯一的重点是我们面前的比赛。我们有很多艰难的比赛，有很多比赛，旅行，希望没有伤病，所以什么都有可能发生。”

范戴克也拒绝排除莱斯特城和切尔西的争冠可能性，他们最近的状态都令人印象深刻。

“他们一直做得很好，即使你看看谢菲尔德联，他们也是一支很难击败的球队。”他说：“所以我知道，在座的各位也都知道，今年将会有多么困难。但我们不应该过多地关注其他球队，我们应该关注我们所面对的球队。我们已经拿到过冠军，希望我们能在接下来的比赛中保持这种专注。”