范德贝克经纪人：C罗的到来让我们有些担忧 但相信范德贝克能得到机会

这位荷兰中场在自己的曼联处子赛季表现不佳，而本赛季到目前为止他还没有为红魔出场过

范德贝克的经纪人承认，他担心C罗的到来会使他的客户在老特拉福德的出场顺位进一步下降。

今夏，C罗重回曼联，这笔转会在全球范围内引发了轰动。但似乎并不是每个人都对36岁的C罗的回归感到高兴，范德贝克的经纪人就是其中之一，因为C罗的到来可能使这位荷兰国脚的出场时间进一步减少。

范德贝克的经纪人阿尔伯斯告诉Ziggo Sport：“C罗周五抵达曼联，我们知道这对我们来说是个坏消息。博格巴踢左路，随着C罗的到来，这意味着中场会有多一名球员，博格巴将从左路位置上撤离。”

“我们与索尔斯克亚和董事会进行了交谈，我们主动去找了一家俱乐部，最终和埃弗顿联系上了，我们开始与对方的体育总监布兰德斯以及主席莫胥里谈判。”

“周一晚上（转会截止日之前）我们接到了索尔斯克亚和俱乐部的电话，他们告诉我们称俱乐部不会放走范德贝克，他必须在第二天早上报到参加训练。”

尽管有这些担忧，阿尔伯斯对他的客户将有机会发光充满信心。他说道：“现在的观点是，我们说范德贝克不是踢联赛杯的球员，也不是踢足总杯的球员，也不是只在欧冠赛事中登场的球员。范德贝克来英格兰是为了踢英超。”

“与去年夏天相比，这次与索尔斯克亚的谈话方式……事情现在清楚多了，我预计范德贝克现在能得到机会。”

“他这个夏天非常努力地工作，他只放了七天的假。在这个夏天剩下的时间里，他一直在训练，以达到最佳状态。他完全准备好了。”