范德贝克经纪人：曼联不愿合作阻拦球员离队 我们很失望

这位荷兰球星的法律代表透露红魔阻止他在转会窗口结束前离开俱乐部

范德贝克的经纪人阿尔伯斯对曼联未能在意甲、德甲和英超俱乐部都有兴趣的转会谈判中“合作”表示失望。

自2020年9月以3500万英镑从阿贾克斯转会到曼联以来，范德贝克一直在努力实现自己在老特拉福德的期望，但他一直没有得到索尔斯克亚的信任，也始终踢不上主力。

范德贝克与曼联的合同将在2025年到期，他本来很有可能在夏窗关闭前离开俱乐部，但阿尔伯斯现在透露他的潜在离队之路受到俱乐部阻拦。

阿尔伯斯对范德贝克最终没有成功转会感到失望，但他现在希望这位24岁的球员能有机会在红魔证明自己。

他告诉荷兰媒体Voetbal International：“意大利、德国和英格兰都有球队对范德贝克很感兴趣，所以一切看起来不错。但你需要俱乐部的合作，看起来他们愿意合作，但最终他们并没有。”

“我们对此感到失望，但这对范德贝克来说也是一种保证，保证他就会得到机会和出场时间，这一点很快就会变得清楚。”

“他之前也被承诺过，但是我们已经和俱乐部达成了明确的协议，所以我们都相信这将会发生。”

当被问及范德比克是否对目前的情况感到不满时，阿尔伯斯补充道：“我不会说的，但是每个认识他的人都知道他热爱足球比赛，他希望每周都能上场。”

“所以从这个答案，你大概可以知道他最想要的是什么。”

效力曼联的首个赛季，范德贝克各项赛事出场36次，但其中只有15次首发，而英超首发更是只有4次。

他的出场顺位已经落后于博格巴、弗雷德和麦克托米奈，至今他仍未兑现自己当时的那种才华。

在新赛季前三场联赛，范德贝克都进入了大名单，但没有登场。