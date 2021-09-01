范德贝克经纪人：曼联不愿合作阻拦球员离队 我们很失望
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范德贝克的经纪人阿尔伯斯对曼联未能在意甲、德甲和英超俱乐部都有兴趣的转会谈判中“合作”表示失望。
自2020年9月以3500万英镑从阿贾克斯转会到曼联以来，范德贝克一直在努力实现自己在老特拉福德的期望，但他一直没有得到索尔斯克亚的信任，也始终踢不上主力。
范德贝克与曼联的合同将在2025年到期，他本来很有可能在夏窗关闭前离开俱乐部，但阿尔伯斯现在透露他的潜在离队之路受到俱乐部阻拦。
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阿尔伯斯对范德贝克最终没有成功转会感到失望，但他现在希望这位24岁的球员能有机会在红魔证明自己。
他告诉荷兰媒体Voetbal International：“意大利、德国和英格兰都有球队对范德贝克很感兴趣，所以一切看起来不错。但你需要俱乐部的合作，看起来他们愿意合作，但最终他们并没有。”
“我们对此感到失望，但这对范德贝克来说也是一种保证，保证他就会得到机会和出场时间，这一点很快就会变得清楚。”
“他之前也被承诺过，但是我们已经和俱乐部达成了明确的协议，所以我们都相信这将会发生。”
当被问及范德比克是否对目前的情况感到不满时，阿尔伯斯补充道：“我不会说的，但是每个认识他的人都知道他热爱足球比赛，他希望每周都能上场。”
“所以从这个答案，你大概可以知道他最想要的是什么。”
效力曼联的首个赛季，范德贝克各项赛事出场36次，但其中只有15次首发，而英超首发更是只有4次。
他的出场顺位已经落后于博格巴、弗雷德和麦克托米奈，至今他仍未兑现自己当时的那种才华。
在新赛季前三场联赛，范德贝克都进入了大名单，但没有登场。