范德贝克：皇马很棒但我可能留在阿贾克斯

这位荷兰国脚中场表示，他很有可能会留在荷甲冠军球队。

阿贾克斯球星范德贝克说，尽管皇马对他很感兴趣，但他仍然可以留在俱乐部。

这位22岁的球员已经证实皇马已经就可能的转会与阿贾克斯进行了接触，因为成功引进曼联的博格巴的可能性越来越小。

上赛季在阿贾克斯表现出色的范德贝克表示，他的未来并不确定，但并不排除留在阿姆斯特丹的可能性。

“他们是一家很棒的俱乐部，但阿贾克斯也是。”当被问及皇家马德里时，他对Ziggo体育说：“在这方面我没有什么可抱怨的。我很有可能会继续在这里踢球，但目前还没有确定的结果。”

当被问及是否让俱乐部对他的未来有个清晰的认识会更好时，他说:“我也希望如此，因为我已经受够了所有关于这方面的问题。”

范德贝克周二也参加了比赛，阿贾克斯3-2战胜了塞萨洛尼基，确保了欧冠资格赛第三轮总比分5-4的胜利。

在那场比赛之前，足球总监马克·奥维马斯表达了他的信心，他相信范德贝克会决定在埃雷蒂维西冠军球队多呆一段时间。

“我不认为需要很长时间事情就会明朗。”奥维马斯告诉Ziggo Sport。

当被问及他是否认为范德贝克会留下来时，他回答说:“我愿意。”

然而，奥维马斯确实证实了球员“绝对”感兴趣：“几个星期前，我说过，我希望在某个特定的日子里，事情能够明朗起来。这个日期已经确定了。”