范德贝克承认皇马的兴趣 并回应博格巴备胎论

荷兰国脚被认为是今夏阿贾克斯青训学院最新的一名即将涉及重磅转会的毕业生。

阿贾克斯中场球员范德贝克证实了皇马对他的兴趣，并坚称他不担心关于他是博格巴之后他们的第二选择的报道。

这名22岁的球员在上赛季的欧冠半决赛中扮演了重要角色，今年夏天他很有可能将跟随德利赫特和德容的步伐离开阿贾克斯。

皇家马德里是众多欧洲顶级球队中对其有兴趣的球队之一，在主教练齐达内的带领下，白衣军团仍在继续重建阵容。

事实上，马卡甚至报道荷兰人在转会到伯纳乌之前已经和西甲豪门达成了个人条款。

当被问及转会传闻时，范·德·贝克似乎证实了皇马的兴趣，他对转会传闻感到受宠若惊。

他在接受福克斯体育采访时说：“当然，我经常听到这样的事情，听到这样的事情总是好的。

“但情况仍然是一样的，即使媒体还在不断编造新的故事。”

“当然存在兴趣，但人们往往急于得出结论。”

本周的最新报道称，皇马在与曼联中场博格巴签约的努力受挫后，才将注意力转向了范·德·贝克。

法国国脚的经纪人拉伊奥拉证实，他正在与皇马和尤文图斯商谈球员今夏离开老特拉福德的事宜，这两家俱乐部是签下他的首选。

然而，协议尚未达成，这似乎促使了马德里转向了其他目标。

当被问及作为博格巴之后的第二选择的感觉如何时，范·德·贝克补充道：“我没有听到有人这么说过，但这可能是真的。除了报纸上的内容，还有更多的故事，但你不必相信所有写出来的东西。”

“总是有很多废话。我不需要告诉你什么是真的，什么是假的，但我还是要把注意力放在周六(阿贾克斯对维特斯的赛季揭幕赛)，剩下的就看你们了。”

在看到德利赫特和德容分别转会尤文图斯和巴塞罗那后，阿贾克斯主帅埃里克·滕·哈格很现实，他承认俱乐部面临着留住另一名球星的战斗。

不过，他坚持说，他们不会在范德贝克身上不战而退。

“我们当然不想失去他，所以我们必须尽我们所能把他留在这里。”他说。

“但是当这样的俱乐部出现的时候……这将是非常艰难的。我们去年做得很好，所以你自然会预料到其他球队会想要这些球员。”

“我们是一个足球小国。这就是它的工作原理。唐尼对我们有多重要？这是显而易见的。他进步得非常快。他非常重要。”