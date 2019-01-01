范德萨：德赫亚不是不可替代的

西班牙国脚今夏在老特拉福德的合同到期，有传言说尤文图斯有兴趣签下他。

根据前红魔门将范德萨的说法，如果德赫亚的合同还没有签署，他在曼联就不是不可或缺的。

这位西班牙国脚与老特拉福德的合同已经到了最后一年，据报道，他的周薪高达29万英镑。

范德萨在老特拉福德效力了6年，他是德赫亚的超级粉丝，但他坚称如果的德赫亚决定离开俱乐部，曼联还有很多不错的选择。包括青训球员迪恩·亨德森，他目前被租借到谢菲尔德联队。

“其他门将也可以填补这个空缺。”荷兰人说：“有一些英超门将也可以在俱乐部里踢球。我去曼联的时候34岁，所以那里有很多机会。这个决定需要在某个时刻做出。现在花了很长时间，所以只能说‘好’或‘不好’，但我不是曼联的董事。”

德赫亚最近的状态也不在最佳，曼联的一些丢球都是源于一号门将的失误。

但是范德萨坚持所有优秀的球员都要经历状态的低潮，他希望德赫亚能尽快回到最佳状态。

“这发生在我身上，也发生在吉格斯身上，发生在每个人身上。”他说：“你的状态会变化。他已经在这么高的水平上待了这么长时间，所以在某一时刻（当你的状态下降时），它会被注意到，也许不是前两次，但之后人们开始注意它。但他会没事的。他是一个出色的门将。”

范德萨于2011年离开曼联，在完成体育和品牌管理硕士学位后，他现在是自己的第一家俱乐部阿贾克斯的首席执行官。

这名48岁的球员被认为有可能回到曼彻斯特，因为他们正在寻找一名足球总监与主教练索尔斯克亚合作。

他坚称目前无意离开荷兰，但承认这是他未来可能考虑的立场。

“你永远不知道。”范德萨谈到回到英格兰的可能性：“目前，我把所有的时间和精力都放在了阿贾克斯上，不管发生什么，我们都将拭目以待。”