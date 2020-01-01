范德胡：德赫亚出现失误很正常 舒梅切尔也曾遭遇过这些

这位前红魔门将认为俱乐部目前的1号门将依旧是“不可思议的”，他的生活中总会出现一些奇怪的错误。

雷蒙德·范德胡表示，德赫亚仍然是一名“出色”的门将，失误是生活中不可避免的一部分，就连曼联传奇门将彼得·舒梅克尔也会犯一些奇怪的错误。

这位前红魔门将仍然是俱乐部现任一号门将的忠实粉丝，尽管最近几年有人对这位西班牙门将的表现提出了质疑。

德赫亚曾经是老特拉福德最值得信赖的球员，他出色且稳定的发挥让他拿到了四次年度最佳球员奖。

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不过德赫亚近两个赛季的代替有所下降，这位西班牙国门屡次买比赛中犯下了低级失误。

范德胡认为这是门将生活的一部分，这位前红魔球星告诉曼联官方:“曼联拥有一位非常优秀的门将。”

“德赫亚太棒了，他已经证明了自己是英格兰最好的门将之一。他不止一年证明了这一点，而且最近几个赛季反复将之证明。”

“上赛季他犯了一些错误，但这很正常。他是一个普通人，如果我回顾我在曼联的时候，当我第一次看到皮特·舒梅切尔的时候，我认为他永远不会犯错。”

“但是在三冠王赛季，他仿佛被诅咒了，你就会想知道，这怎么可能呢。”

“德赫亚很棒，但他也会犯错。所有的顶级选手都是如此!”

“优秀的球员总是小心翼翼，如果他们犯了错误，人们就会说他们不再那么好了。”

“这很荒谬，因为他们也是人。作为一名守门员，你必须保持稳定，如果你犯了错误，那就只能确保下次你会处在正确的位置，这样你就可以阻止丢球。”

德赫亚目前正面临来自塞尔吉奥·罗梅罗的竞争，而迪恩·亨德森在谢菲尔德联效力两年后，可能会在某一时刻回到曼联。

然而，顶级俱乐部总是存在竞争，1996年到2002年，范德胡在老特拉福德度过了6年，他自己也面临着这种情况。

他补充道:“你必须应对竞争。比如我，当时我和马克·博斯尼奇都在与舒梅切尔竞争。”