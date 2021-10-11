范德维尔：效力巴黎的经历让我对足球失去热爱

这位前荷兰国脚自2018年以来一直没有找到俱乐部，他在巴黎效力期间丧失了对足球的热爱

范德维尔曾经是巴黎圣日耳曼的球员，但是这位荷兰后卫说他在和伊布、卡瓦尼和维拉蒂一起踢球的时候厌倦了足球。

这位前荷兰国脚在2012年离开阿贾克斯前往巴黎时是众多球队追求的热门球星，但他在法国的经历变成了一场噩梦。

他代表巴黎圣日尔曼出场134次，作为众星云集的球队中的一员，他四次获得法甲联赛冠军，但在那段时间里他失去了对足球的热爱，尽管现在只有33岁，但自2018年离开美国大联盟的多伦多FC后就一直没有找到俱乐部。

范德维尔在解释他在巴黎踢球时遇到的困难时说道：“你来到法国，面对不同的球员，不同的教练，不同的战术。我来到了一支充满明星的球队，你经常在游戏中使用他们。我来巴黎的时候很年轻，眼睛睁得大大的，和他们握手。这太疯狂了，真的难以置信。”

“我收到了一份续约三年的合同，这是真的，但我决定不续约了。我在那里不太开心，我并没有太多出场机会，我没有定期上场，因此没有安全感。”

“在我效力巴黎的最后一个赛季（2015-16），也有一些事件让我很恼火。比如奥利耶在Periscope上的直播视频，在对阵切尔西的的欧冠比赛前两三天，他谈到了主帅布兰科，尤其还谈到了我，他为此受到了惩罚。”

“每个人都给我发信息说‘准备好，你就是要上场的那个人’。当然，这对我来说是个机会。最后，我甚至都没有上场。他们把马尔基尼奥斯放在了我的位置上，尽管他是一名中后卫。”

“那是很难经历的时刻，你会感觉很糟糕，你会说‘伙计们，我在自己的位置上给一个中后卫打替补，你们觉得我真的有那么糟糕吗？’这让我不想呆在那里。说实话，那个时候我已经厌倦足球了。”

范德维尔在2016年夏天自由身离开巴黎，随后他去了土耳其的费内巴切，但仅出场17次。

2017-18赛季他在意甲的卡利亚里踢球，但只出场6次，随后他前往北美的多伦多FC效力。在加拿大，尽管他是一名后卫，但得到了9号球衣。他在各项赛事出场34次，然后再次成为一名自由球员。

范德维尔在2020年表示想要回归足坛，在家乡球队瓦尔韦克试训了一段时间后，他并没有得到合同，现在他仍然无球可踢。