范德法特：马奎尔的表现和业余联赛球员一样

前热刺球员认为红魔后卫的表现与他巨额的转会费不匹配。

范德法特认为他可以在周日业余联赛里找到和曼联后卫马奎尔一样优秀的球员。

在周日老特拉福德1-1战平利物浦后，红魔又一次在领先的情况下失去了优势。

索尔斯克亚的球队本赛季只有两场比赛没有失球，从莱斯特城转来的身价高达9200万欧元的马奎尔至今未能对球队的后防产生巨大的影响。

在热刺效力了两个赛季的范德法特坚信红魔在这名26岁的球员身上花了太多的钱，他把马奎尔的能力比作业余球员。

“当我周日看一场业余比赛时，我发现有三个球员和他打得一样好。我是认真的。”范德法特说。

“这可能听起来很傻，但他不会听到这样的评论的。毕竟，我们谈论的是9000万欧元的转移。那么范戴克身价就是3亿欧元了。”

这已经不是范德法特第一次质疑马奎尔的能力了，荷兰人早在八月份就指出马奎尔在国家队的糟糕表现。

“这很有趣，因为在欧国联期间，我在荷兰电视台工作，”他说。

“我记得我们说过‘哈里·马奎尔是球场上最糟糕的球员’。然后，两个月后，他就值9000万欧元。”

马奎尔已经为曼联踢了本赛季迄今为止的所有联赛，虽然他在球场上的表现并没有给所有人留下深刻的印象，但索尔斯克亚相信他有能力在未来很长一段时间内为曼联的后防打气。

“他已经证明了他有多好，”索尔斯克亚在对阵利物浦之前说。“他每天都在向我们展示，当然在重要的比赛中，曼联和利物浦的压力更大。”

“在大俱乐部和大比赛中，能站出来的都是那些人。这显示了你的性格，我毫不怀疑哈里会在与他们的比赛中表现出色。”

“我们签下哈里是因为我们可以看到一个能在这里呆很多年的领袖。”