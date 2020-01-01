范德梅德：切尔西不是顶级球队 齐耶赫该去拜仁

这位前荷兰国脚在阿姆斯特丹开始了他的职业生涯，他很惊讶的看到一个有天赋的前锋同意转会到斯坦福桥。

安迪·范德梅德认为，哈基姆·齐耶赫加盟切尔西是一个错误，因为蓝军并没有像拜仁慕尼黑那样被认为是“顶级球队”。

据说德国豪门在这位阿贾克斯边锋转会斯坦福桥之前就对他投以赞赏的目光。

齐耶赫将在2019-2020赛季后以4000万欧元转投英格兰。鉴于他在阿贾克斯令人印象深刻的进球和助攻，这名26岁的球员被认为将在英超联赛中产生积极的影响。

其他球队

尽管如此，范德梅德还是建议这位摩洛哥国脚应该坚持去寻找一家比切尔西更“稳定”的俱乐部，一家能立即满足他的野心的俱乐部。

这位前阿贾克斯球星曾在埃弗顿效力过一段时间，他告诉VTBL：“现在是他离开的时候了。哈基姆已经准备好了，他必须迈出下一步。”

“荷甲对齐耶赫来说只是训练派对。他寻找一个新的球队是有道理的。作为一名顶级球员，你需要这些。”

“我只是没想到他会去切尔西。我不认为这是一个顶级球队，也不是一个稳定的俱乐部。我本以为拜仁慕尼黑会是这样的球队。”

“当然，如果曼城真的受到惩罚，也许切尔西会从中受益，他们会为奖杯而战，但如果他们比赛，我不会想：‘哇，我要留在家看比赛’。”

到目前为止，齐耶赫已经为阿贾克斯打进了47球，出场159次。