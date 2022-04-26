范巴斯滕：如果C罗能稳定进球 那么滕哈赫没有理由弃用他

荷兰传奇球星范巴斯滕相信，曼联新帅滕哈赫将没有理由弃用C罗。

在曼联3-2艰难战胜诺维奇的比赛中，C罗上演帽子戏法，帮助红魔拿下3分。而在曼联1-3不敌阿森纳的比赛中，C罗也取得进球，他是那场比赛中表现较好的曼联球员之一。

C罗此次回家的经历一点也不理想，曼联本赛季表现糟糕，而不少人认为滕哈赫上任后可能会弃用这位葡萄牙老将。

范巴斯滕并不认可这样的说法，他说道：“如果C罗延续上周对诺维奇的表现，稳定地每场比赛打入两三球，那么教练就没有必要将他弃用。”

“C罗是一个做自己事情的球员，但只要他能交出成绩，你就必须在球队中给他一个位置。滕哈赫会考虑到一点，那就是他不能像要求一个18岁的年轻人一样要求C罗。”

“C罗当然需要努力工作，但我相信他会努力工作的，因为我可以看到滕哈赫在未来对他造成影响，让他按自己的意愿去踢球。”

另外，范巴斯滕警告滕哈赫不要掉入媒体的圈套，毕竟许多媒体都在密切关注曼联的一举一动，滕哈赫的工作将有巨大压力。

他说道：“我会给滕哈赫一个建议，那就是去到英超后不要听媒体的话。”

“他必须非常专注于自己的工作，如果他能做到这一点，我相信他可以改变曼联的一切。”