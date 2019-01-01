范博梅尔：埃因霍温冬窗不会放走洛萨诺
洛萨诺这个冬天不会离开埃因霍温。至少，这是俱乐部主教练的期望。
这名墨西哥边锋自从在2017年夏天来到欧洲后就一直被许多转会海外传闻联系在一起。他从帕楚卡来到荷兰后，为俱乐部带来了一个火热的开局，攻入了17球，帮助球队夺得了联赛冠军。
今年夏天，洛萨诺在世界杯墨西哥对德国的比赛中攻入一球，为国家队增光添彩。而在世界杯的其他比赛中，洛萨诺继续困扰着后卫们。在他在荷甲的第二个赛季里，他的表现也没有任何放缓的迹象。
然而，即使在世界杯进球将他的名声提升到一个新的高度之后，埃因霍温还是成功地拒绝了外界对洛萨诺的报价，并且现在正准备在冬季窗口做同样的事情，据主教练马克·范博梅尔表示。
“我们可以拒绝所有的提议。没有人会离开，我不认为我们会在这个冬天签下任何人。”范博梅尔在卡塔尔多哈的俱乐部训练营时说道。
这并不完全正确。法国后卫尼古拉斯·伊斯曼-米林被卖给了贝西克塔斯，而范博梅尔也将允许荷兰中场巴特·拉姆塞拉尔在这个冬天离开。然而，包括洛萨诺、前锋史蒂文·贝尔温和门将佐特在内的所有主要球员都将留下。
埃因霍温俱乐部目前在荷兰联赛中处于领先地位，但与排名第二的阿贾克斯只有两分的优势。阿贾克斯成功晋级了欧冠淘汰赛阶段，但埃因霍温在和同组的巴塞罗那、托特纳姆热刺和国际米兰的比赛中失利后，他们的欧冠之旅被迫中断。
洛扎诺本赛季的表现甚至比他在欧洲的处子秀还要好。这位23岁的球员目前在17场联赛中打入11球，另外还在欧冠联赛中打入4球。
他还成为了墨西哥国家队中的重要一员，自2018年世界杯以来，他参加了三场国家队训练营，并表示希望成为墨西哥队未来的领袖。
洛萨诺将会随着埃因霍温冬歇结束后归来，并在1月20日对阵埃蒙的比赛中继续刷新他的进球数。在从中东返回荷兰之前，它还将在1月11日与比利时俱乐部布鲁日进行一场友谊赛。