范博梅尔：埃因霍温冬窗不会放走洛萨诺

主教练认为在俱乐部寻求荷甲卫冕的过程中他将继续拥有墨西哥球星和他的其他顶级球员。

洛萨诺这个冬天不会离开埃因霍温。至少，这是俱乐部主教练的期望。

这名墨西哥边锋自从在2017年夏天来到欧洲后就一直被许多转会海外传闻联系在一起。他从帕楚卡来到荷兰后，为俱乐部带来了一个火热的开局，攻入了17球，帮助球队夺得了联赛冠军。

今年夏天，洛萨诺在世界杯墨西哥对德国的比赛中攻入一球，为国家队增光添彩。而在世界杯的其他比赛中，洛萨诺继续困扰着后卫们。在他在荷甲的第二个赛季里，他的表现也没有任何放缓的迹象。

然而，即使在世界杯进球将他的名声提升到一个新的高度之后，埃因霍温还是成功地拒绝了外界对洛萨诺的报价，并且现在正准备在冬季窗口做同样的事情，据主教练马克·范博梅尔表示。

“我们可以拒绝所有的提议。没有人会离开，我不认为我们会在这个冬天签下任何人。”范博梅尔在卡塔尔多哈的俱乐部训练营时说道。

这并不完全正确。法国后卫尼古拉斯·伊斯曼-米林被卖给了贝西克塔斯，而范博梅尔也将允许荷兰中场巴特·拉姆塞拉尔在这个冬天离开。然而，包括洛萨诺、前锋史蒂文·贝尔温和门将佐特在内的所有主要球员都将留下。

埃因霍温俱乐部目前在荷兰联赛中处于领先地位，但与排名第二的阿贾克斯只有两分的优势。阿贾克斯成功晋级了欧冠淘汰赛阶段，但埃因霍温在和同组的巴塞罗那、托特纳姆热刺和国际米兰的比赛中失利后，他们的欧冠之旅被迫中断。

洛扎诺本赛季的表现甚至比他在欧洲的处子秀还要好。这位23岁的球员目前在17场联赛中打入11球，另外还在欧冠联赛中打入4球。

他还成为了墨西哥国家队中的重要一员，自2018年世界杯以来，他参加了三场国家队训练营，并表示希望成为墨西哥队未来的领袖。

洛萨诺将会随着埃因霍温冬歇结束后归来，并在1月20日对阵埃蒙的比赛中继续刷新他的进球数。在从中东返回荷兰之前，它还将在1月11日与比利时俱乐部布鲁日进行一场友谊赛。