范加尔：该背锅的就是梅西 不该让全队适应他

前巴塞罗那主教练范加尔认为好几个巴萨教练在近年给了梅西太多自由。

路易斯·范加尔抨击了莱昂内尔·梅西，声称这位巴塞罗那的王牌应该让自己适应球队，而不是相反。

这位前巴萨主帅认为这名前锋在诺坎普有太多的自由，最近巴萨主帅更看重梅西的个人天赋而不是球队。

尽管上赛季赢得了西甲冠军，但俱乐部在欧冠中再次失利，在半决赛中输给了最终的冠军利物浦。

这意味着梅西仍然四次获得欧洲冠军，而巴萨自2015年赢得欧冠以来一直未能进入决赛。

范加尔认为失败归结于一个特定的问题——梅西。

在接受西班牙《国家报》采访时，这位前曼联主帅解释说，阿根廷人是巴尔韦德在欧洲赛场上失利的原因。

范加尔说:“我相信没有什么比团队精神更重要的了。巴萨就是这样。我认为梅西应该问问自己，他怎么可能这么长时间没有赢得冠军联赛。看看巴塞罗那。他们赢得了多少个冠军联赛?每个人都说他是世界上最好的球员。看看巴黎圣日耳曼的内马尔。他赢得了多少个冠军联赛?他是世界上最好的个人球员，因为他的数据是惊人的。但是为什么他五年来没有赢得过欧冠呢?

“作为队长，你必须问问自己，为什么这支球队在欧洲没有赢球。我认为梅西也应该为巴萨所发生的一切负责，而不仅仅是教练。他们有30名球员，我认为梅西应该让自己适应球队，而不是相反。”

1997年，范加尔在他执教巴塞罗那的第一段时期就连续两次赢得了西甲冠军，之后又在2002年回到了俱乐部，但在球队糟糕的表现导致球队下滑至联赛第12名后，他只坚持了半个赛季。

然而，他的第一个任期也有困难，最困难的莫过于与里瓦尔多的公开争吵，范加尔未能与里瓦尔多建立积极的关系。

这位前荷兰主教练指责里瓦尔多把自己的命运看得比球队的命运更重要，尽管这位中场球员的合同还有一年到期，他还是在第二次执教巴萨的时候放走了巴西人。

就像他现在对梅西的态度一样，67岁的范加尔表示，他一直坚信团队精神，并认为瓜迪奥拉是巴塞罗那唯一一位以正确的方式对待梅西的主教练。

“瓜迪奥拉让他为球队效力，但最近几位教练对梅西的适应太多，而不是保护团队精神。团队精神是最重要的。梅西适应了瓜迪奥拉的计划，而不是反过来。”