范加尔确诊前列腺癌 荷兰足协宣布科曼明年1月回归国家队

在范加尔证实自己患上癌症后，荷兰足协宣布罗纳德-科曼将在2022年世界杯结束后成为荷兰国家队主帅。

科曼此前曾在2018年至2020年执教过橙衣军团，但为了执教巴萨，他选择离开国家队。这位59岁的前荷兰国脚曾执教过南安普顿和埃弗顿等英超俱乐部，自从去年10月离开巴萨后，他就一直赋闲在家。

在消息出来后，科曼表示：“我期待这次新的合作，一年半前，我离开荷兰国家队绝不是因为不满。”

“我在国家队的那段时间感觉很好，比赛结果也很好，我和国家队足球感觉很有默契，我们很快会继续在这条路上走下去，这是肯定的。”

荷兰足协职业足球总监马里安-范勒文表示：“我们很高兴看到科曼在明年回归国家队，在他上一次执教荷兰时，我们对他的工作和球队的比赛结果都很满意。”

“这就是为什么经过内部讨论后，我与荷兰足协总监尼科-扬-胡格马和科曼以及他的经纪人展开了谈判。”

范加尔此前证实自己患上了前列腺癌，并已经为此接受了25次治疗，这位70岁的老帅将带荷兰参加今年年底的世界杯，在得知这一消息后，荷兰足协迅速做出行动，为范加尔找到了替代者。

范勒文说道：“我不想等待填补范加尔的继任者，毕竟，换帅将在一个非典型的时刻到来，亦即自然年的年底，通常来说，这是一个顶级教练有长期合同在身的时期。”

“因此，早在1月中旬，我们就决定联系科曼，他当时没有合同在身，然后我们在几次谈话中达成了协议。”