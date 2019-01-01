范加尔再次炮轰索肖：大巴摆到了德赫亚面前

前曼联主教练范加尔对索尔斯克亚的战术进行了深入的分析。

范加尔再次批评了曼联主帅，说索尔斯克亚“把大巴停在德赫亚的正前方”。

索尔斯克亚在曼联的表现有所好转后，于上月与曼联签订了一份为期三年的永久合同。然而，红魔自那以后的表现一直苦苦挣扎。

曼联目前在英超联赛中排名第六，落后第四名两分。在欧冠四分之一决赛中以总比分0-4负于巴塞罗那后，曼联在过去的七场比赛中输掉了五场。

在去年12月索尔斯克亚接替穆里尼奥后，前曼联主帅范加尔最初对索肖的战胜做法提出了质疑，他坚持认为前者的战术是防守。

范加尔在接受《镜报》采访时说：“我能看到奥莱在刚开始的时候有多大的影响力，因为他接手曼联时，曼联在积分榜上排名第九，而球队的表现也是平平而已。曼联一直在打反足球的比赛，我是这么说的，但别以为奥莱也不在乎摆大巴——他的防守比你想象的更强。”

“我一直在关注球队，因为我一直在关注曼联，而奥莱在对阵阿森纳的比赛中摆了大把。他在联赛对阵热刺的比赛中做到了。在冠军联赛对阵巴黎圣日耳曼和巴塞罗那的比赛中亦是如此。”

“他和所有这样的强队的比赛中都采取了这样的战术。重点更多的是放在了防守上，而不是进攻或想要统治足球。我把这叫做摆大巴。奥莱不仅仅是在18码的禁区外这么做。在门将德赫亚的正前方也是这么做的。”

在2016年赢得足总杯后被曼联解雇的范加尔补充道：“当曼联以这种方式踢球时，他们的阵型是4-4-2，安排拉什福德和卢卡库在前场进行反击。他们赌的是这两个人的速度，因为当他们得到空位时，他们比对手更快。拉什福德的速度令人难以置信。他突破时你根本抓不住他。”

“但是如果曼联想再次成为欧洲以及英格兰赛场上的主导力量，他们就必须有一个不同的踢球风格。”

“作为一名外籍教练的问题在于你发现英国足球文化与德国和西班牙不同。在那些国家，你通过训练进行你的工作。在英国，一切都是通过比赛来完成的。”

“他们通过打很多比赛变得更健壮或更有活力。这是一种你无法轻易改变的文化。我想改变一些事情，但事实证明这非常困难。”