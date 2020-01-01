范佩西：范加尔告知我必须离开曼联 坎贝尔让我学会反思

这名前老特拉福德的宠儿透露，这位古怪的荷兰主教练在2015年逼迫他离开了老特拉福德。

五年前，罗宾·范佩西公开了他离开曼联的消息，并坚称自己在与“无情的”范加尔会面之前，一直想完成自己合同中的最后一年。

2012年夏天，红魔花费2250万英镑从老特拉福德的死敌阿森纳手中买下了范佩西，并与这位进球如麻的前锋签订了一份为期四年的合同。

这位前荷兰国脚并没有辜负红魔的期盼，立即为俱乐部的投资提供了回报，在他的36次英超出场中攻入26球，帮助曼联夺得了当赛季的联赛冠军。

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不幸的是，当弗格森爵士离开曼联后，他在曼联的日子变得更糟糕了，在传奇教练的继任者大卫·莫耶斯手下，他只能接受被边缘化的命运。

即使在莫耶斯被解雇后，他的命运也没有发生太大的改变，一系列的伤病严重限制了他对球队的贡献。

范加尔最终认为这名前阿森纳前锋，在合同到的前一年就已经成为了球队的冗杂球员，并以400万英镑的价格将他卖给了费内巴切。

“我曾在国家队与路易斯·范加尔合作过两年，那时候我们的搭档相当不错，但我在曼联的最后一年，也就是他执教的第一个赛季，并没有拿出最好的表现。”

“我在那个赛季和他聊了聊，他告诉我:‘好吧，罗宾，我们的关系结束吧。我是教练，你是球员，你必须离开，你的曼联生涯到头了。”

“我当时想:‘是的，但我还有合同在身，不是吗？他告诉我:“我不在乎。”

“这有点无情。如果真要结束的话，那么我会预见到的，但不是以这种无情的方式，再加上他说话的那种口吻。当你受到这样的消息时，你的脑海里会闪过很多事情。”

“我还有一份合同，我的家人很高兴，这是我在英格兰的第11年。我们喜欢住在英国。接下来是什么？”

“我的孩子们要上学，他们有朋友，什么都有。所以就在一瞬间，所有这些事情都浮现在你的脑海里。你对此有何反应？”

“我说，我们要看看会发生什么。这是你的意见。但是我还有合同在身，我在曼联很开心。所以我们将等等看到底会发生什么。我站起来，握了握他的手，然后离开了。”

范佩西对自己被范加尔排除在训练之外表示遗憾，因为他选择了打出“男子汉牌”而不是保持“冷静”，并表示自己那时候意识到必须要离队了。

“在回家的路上，我在想，好吧，这很艰难。你对这样的消息会有什么反应？”

“那么无情，那么冷酷，那么直接。然后我想到了很多事情，在我们开始季前赛的时候。我没有被允许参加11对11的对内训练赛，我得到了一个球，并被告知要做我单独训练。”

“所以你试着保持冷静，但发生了太多事情。你不得不打出男子汉气概的牌。你认为这不应该对我没有影响，但事实上，它确实影响到了我，还有我的家庭和我的职业生涯。”

“但我试着保持冷静，但也许在那个时候，与我的小圈子之外的人交流对我来说是件好事，但我太固执了，没有那样做。”

“现在回想起来，在我的职业生涯中，有几次我本应该这么做的。”

除了谈到自己与范加尔的尴尬关系以及被逐出老特拉福德，范佩西还谈到了自己在阿森纳的一些故事，并表示自己在坎贝尔的建议下，学到了很多东西。

在2014年从费耶诺德加盟阿森纳之后，范佩西的表现一度比较低迷，在枪手生涯的前两个赛季中，他都只打入了5粒英超进球。

“我一直保持着写日记的习惯，我会把生活中遇到的问题写在上面，然后思考解决方案。在加盟阿森纳两年后，我对自己的表现感到不满意，我知道自己还能表现得更好。我在日记中写下了这些，并思考我的优缺点到底是什么。”

“不过这一切只是自欺欺人而已。我只是不断询问和记录一些愚蠢的问题，却没有采取任何行动。我只记录了自己喜欢哪个方面，需要改进什么，这些东西太片面了。”

“知道有一天，坎贝尔告诉我，像我这样的后卫，非常喜欢我这种踢法的前锋。因为我永远在原地等待队友给我传球，防守我时，他们只需要考虑封锁传球路线或者紧贴着你就行了。他还对我说，我必须学会跑位。”

“他的话让我茅塞顿开，我想到了一个改进的办法，每三次尝试跑位，起码要有一次是绕到后卫的身后，这会大部分后卫都不愿意面对的情况。”

“这件事还让我养成了经常反思和倾听他人意见的习惯。”