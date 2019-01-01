范佩西：离开阿森纳很抱歉 但我不后悔

荷兰前锋范佩西在2012年决定离开酋长球场加盟曼联。

范佩西表示，如果转会曼联惹怒了阿森纳，他表示“很抱歉”，但他表示并不后悔从酋长球场转会到老特拉福德。

在伦敦北部呆了8年之后，荷兰前锋在2012年夏天作出了一个有争议的决定，他要和英超的竞争对手联系在一起。

他在枪手的表现非常出色，在278场比赛中攻入132粒进球。

范佩西只有一次足总杯的成功证明了他的努力，他决定加盟曼联以获得更多的奖杯。

他在为红魔效力的第一个赛季就获得了英超联赛冠军，他坚持说，如果有机会让时光倒流，他不会做出任何改变。

退役的范佩西告诉BBC体育：“我知道球迷们对我很生气。我是队长，得分王，那年我们排名第三。但有时你觉得你需要一个挑战，一个新的冒险。如果我伤害了别人，我很抱歉。但这就是我。我做了那个决定，我坚持它。但这并不意味着我对阿森纳有负面的看法。我不能说一个关于阿森纳足球俱乐部的坏话——这是一个美丽的足球俱乐部，我在那里度过了一段美好的时光。我来的时候是个小男孩，离开的时候是个成年人，一个成熟的球员。”

“我在阿森纳对任何人都没有不好的感觉，我对他们心存感激，他们给了我机会，为多年来为我所犯的错误，因为我拿了几张愚蠢的红牌，但阿尔塞纳仍然让我上场，这个俱乐部感觉就像家一样。在离开的整个过程中，温格和我从来没有吵过架，我们只是有时候在某些层面上有不同的想法。”

“在关键时刻，你必须做出艰难的决定，这是一个非常艰难的决定。但你必须想清楚所有的决定，这就是我所做的。我知道，如果你做出这样的决定，你不会让所有人都满意。我很久以前就学会了做我自己，我要为我的生活做决定，我要接受这些决定。”

范佩西在曼联的时候也获得了第二个英超金靴奖，他承认他需要在曼彻斯特拿到奖杯来证明他的转会是正确的，并向那些质疑他的人证明这一点。

他补充道:“感谢上帝，我在那里赢得了联赛冠军！那就是目标。在第一年，所有的事情都很特别。

“我在曼联的进球机会比在阿森纳的时候少了一半，而且我进的球也几乎一样多。所以你只需要知道它是你想要的。

“我得到了同事们的帮助，弗格森爵士的帮助——他真的叫人把球传给了我。几个月后，俱乐部里的每个人都有一种感觉，‘好吧，今年将是我们的一年’。艰难的比赛，我们赢了。运气球也进了。当你知道它正朝着你的方向前进……”