范佩西：比赛计划不够积极 阿森纳应该主动进攻

这名前荷兰前锋想要看到枪手们更积极主动的进攻，他觉得他们太沉默了，不敢在客场进攻。

周一在老特拉福德1-1战平曼联的比赛中，范佩西质疑了阿森纳主教练埃梅里的战术。

范佩西作为两家俱乐部的前锋都很成功，但令他惊讶的是，考虑到主队的艰难处境，这支北伦敦的球队并没有以更主动的态度对待比赛。

尤其令他失望的是，他们在球场两端的表现都不够强劲。

“即使是客场，也没关系，这是一场重要的比赛。只要向他们进攻，试着在前场拿球，在他们的半场发挥，踢得主动点。”他告诉Optus Sports：“我希望看到一个更好的比赛计划。这就像在比赛的前25分钟，你可以看到他们后退了很多，非常靠后。如果作为一名教练或者球员选择那样做，那很好，但是你需要有跑动的人。一旦你拿到球，你需要至少有两名跑动的人，而我没有看到这一点。”

另一位前枪手伊恩·赖特很失望地看到教练挑选了一支他认为是被动的球队，扎卡、贡多齐和托雷拉组成的三中场，他们的组合更适合绞杀而非威胁。

“没有梅苏特·厄齐尔，没有达尼·塞巴略斯——有创造力的中场球员。没有人能真正控球，从阿森纳的角度控制比赛，（如果有攻击型中场）这样他们就能控球，也许能让他们的球员参与进来。”他哀叹道。