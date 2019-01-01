范佩西无悔离枪手：当时还能去意大利或西班牙

这位荷兰射手当时离开阿森纳投奔曼联的行径至今让许多枪迷不满，但球员本身坚持自己的选择没有问题。

范佩西透露，在2012年转会曼联之前，他就已经有好几次可以离开阿森纳的机会。他对离开阿森纳的决定至今也没有感到过后悔。

在接受够力足球和BT体育在伦敦的联合专访时，这位效力兵工厂八年的荷兰前锋谈到了自己第一次成为老东家对手时的艰难心情，特别是他在比赛第三分钟就完成了进球。

当时他跟随曼联重回酋长球场，但遭到了阿森纳球迷的狂嘘嘲讽。范佩西回忆到：“你知道一旦你完成了一次这样的转会，这种事情就会发生。你必须忍受，并且继续完成你该做的事。”

“你必须接受这样的结果，你必须接受你做出的选择，并且像个男人那样处理问题。别太当真了。这就是我的生活，是我做的事，有些人为此高兴，有些人则不，这就是生活。”

“第一场面对阿森纳的比赛，从心里上来讲是很艰难的。那是在曼市的主场，我仅过了三分钟就进球了，当时的感情很复杂，因为那真的太快了。后来我又和阿森纳交手了六七次，但这样的转会发生之后，这些都是常态。”

当时球迷普遍质疑阿森纳队长加盟同联赛最大对手之一的行为，这也使得范佩西与枪手球迷关系破裂。但他至今仍然很感激温格的赏识，虽然缺少一些冠军的奖励。

“作为一个年纪轻轻在费耶诺德挣扎的小朋友，是阿森纳给了我机会去踢英超。阿森纳看到了我身上的一些东西，所以他们给了我那样的机会。这对他们来说是赌博，还是豪赌，但我双手抓住了机会。”

“我在那里待了八年，我们一起经历了很多美好的时光，我至今认为那段岁月感到骄傲。”

“在我离开阿森纳之前我就有走的机会了。我本可以去意大利或者西班牙，但我没有真的放开这种机会。我与阿森纳续约了两次还是三次，我到现在还是认同我的决定，就像我决定离开加盟曼联一样。”

后来，范佩西转投曼联被证明的确有助于他实现更大的成功。但另一位走同样转会套路的球员却没有那么幸运。

2018年1月从阿森纳来到曼联的桑切斯，至今只打入了3粒联赛进球，似乎与俱乐部的缘分已经走到了尽头。

谈到这位前枪手球员，范佩西继续说道：“他依旧是一位很出色的球员，超棒。他需要找到再次快乐起来的方式。”

“如果你是快乐的，你就会想去创造和拥有快乐。他在刚来的几个月确实如此，我看到了，现在他需要再次找到这种感觉。”