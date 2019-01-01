范佩西：弗格森离开后一切都变了 曼联要给索帅时间

自从传奇的弗格森爵士五年前离开老特拉福德以来，红魔就一直在老特拉福德处于阴影中。

范佩西声称曼联已经偏离了弗格森爵士2013年退休后他们成功的原则，他认为如果曼联想要重现老特拉福德的辉煌，就需要建立一种新的比赛理念。

英国电信体育评论员范佩西当年从阿森纳加盟曼联，此举改变了英超联赛的格局。这将是弗格森担任曼联主教练的最后一个赛季。

范佩西承认，弗格森的退休决定让人感到意外，此前这位苏格兰人曾表示，在他同意加盟俱乐部之前，他将在俱乐部再执教三年。这位荷兰历史上的头号得分手表示，他的离开以及埃德·伍德沃德出任曼联首席执行官后，俱乐部的文化发生了转变，这是过去6年曼联失势的原因之一。

范佩西在接受够力足球的独家采访时说:“在弗格森之后，很多事情很快就改变了，即使是一些小事情。曼联突然开始使用社交媒体。这是他们的观点，这是他们的俱乐部，他们可以做他们想做的，但是你可以看到很多事情都在变化。弗格森爵士更老派一些。他对社交媒体说不，我们是足球运动员，我们踢足球，没有太多商业内容。然后你可以看到更多的商业活动，更多的社交媒体。我并不是说这很糟糕，因为如果你现在环顾四周，看看这个世界是如何发展的，在某种程度上，这是一种很好的联系，因为你可以和你的粉丝联系，但它正在改变。他们远离了成功，但也许有些人在弗格森离开后对曼联的评价太苛刻了。”

范佩西认为，自从弗格森离开曼联以来，曼联急于更换主教练，这阻碍了俱乐部树立自己的品牌形象。范佩西呼吁俱乐部给主教练索尔斯克亚足够的时间来树立俱乐部的新形象。

“你如何判断成功?如果你为曼联踢球，门槛应该提高得很高，但有时这有点苛刻，因为曼联确实赢得了一些奖杯(自从弗格森退役后)，”他补充道：“他们确实赢得了欧罗巴联赛冠军，仅仅因为他们在过去几年没有赢得联赛冠军，这是可能发生的。你在曼城、利物浦、切尔西和阿森纳都有出色的球队，所以这并不容易。你是根据他们没有赢得英超冠军来评判他们的，还是根据他们这些年赢得了一些奖杯来评判他们的?你认为他们的攻击力不够吗?你的衡量标准是什么，你怎么看?曼联应该一直踢攻击型足球。他们应该和有创造力的边锋一起踢球，这会让一些事情发生。和一个鲁尼式的10号球员一起踢球，他会创造进球机会，并在禁区内进球。这是我的观点，这是我喜欢看到的。这就是我想从所有的顶级球队看到的，但是你必须意识到只有一定数量的奖杯，你不可能赢得所有的奖杯。

“我想如果你看看曼城和利物浦，看看他们是如何踢球的，你就会明白教练的哲学。这一年，你会赢得一座奖杯，下一年你可能什么都没赢，下一年你可能会赢得三座奖杯，但如果你从这个想法去踢进攻性足球，那就是我现在在利物浦和曼城看到的，那也应该是曼联的目标。不仅仅是奖杯，还有一种哲学，现在有了索尔斯克亚，我想他们已经找回了那种哲学。他想进攻，他想射门，他想创造。给他时间发展团队。”