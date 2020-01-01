范佩西建议拉什福德：对前辈要学习但不要模仿

这位前老特拉福德的宠儿敦促这位英格兰前锋坚持自己独特的风格，向他的队友学习，而不是模仿他们。

罗宾·范佩西建议马库斯·拉什福德不要试图模仿别人，因为有人将22岁的他与尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相提并论。

拉什福德目前在老特拉福德享受着他最好的一个赛季，在各项赛事中出场26次，攻入16球。

这位英格兰国脚在场上和场下都展现出了他的成熟，在一支仍打算从艰难时期的突围的队伍中脱颖而出。

拉什福德最近的表现得到了很多赞扬，尤其是他的教练索尔斯克亚，后者坚持认为这名前锋有潜力成为“顶级球员”。

索尔斯克亚甚至把拉什福德和曼联传奇罗纳尔多相提并论，后者在曼彻斯特的时候赢得了三个英超冠军和冠军杯。

然而，范佩西警告红魔这名依然年轻的球星不要试图成为“别人”，鼓励他向最好的球员学习，而不是模仿他们的风格。

这位前曼联前锋在接受英国电信体育采访时说“我见过很多想成为别人的球员，但都失败了。”

“如果你能一点一点地学习，那就太好了。但不要试图模仿别人。”

范佩西回忆起他在阿森纳的时候，看着博格坎普训练，并被这个荷兰人在球上的出色表现所鼓舞，从而提高了他的全能水平。

他补充道:“比如丹尼斯，有一次我看到他和年轻球员一起做传球练习。他在45分钟内没有犯一个错误，而我犯了50个错误，粗心的错误。

“我必须改变自己，我的目标是成为一名顶级球员。所以在这个过程中，你会学到一些零碎的东西。”

新年那天，拉什福德将会和曼联一起在酋长球场挑战阿森纳。

一场胜利可以让索尔斯克亚的队伍缩小与排名第四的切尔西的差距，后者将在今天的早些时候在客场挑战布莱顿。

红魔在12月22日输给沃特福德后迅速反弹，击败了纽卡斯尔和伯恩利，这帮助缓解了索尔斯克亚的压力，他在这个赛季受到了很多批评。

拉什福德认为，挪威主教练正带领球队朝着正确的方向前进，注重坚持俱乐部的核心价值观，重现过去的辉煌。

当与范佩西讨论曼联目前的位置时，拉什福德说:“有了奥莱，他知道俱乐部现在的位置，但他不想让我们失去曼联的DNA和身份。”

在最近的一次英超联赛之后，曼联将把注意力转移到1月4日足总杯第三轮对阵狼队的比赛上。