貌合神离 范佩西：埃梅里没和阿森纳球员形成联系

这名前枪手前锋认为西班牙人没有处理好球队内部的关键问题，并且对球队缺乏沟通而感到失望。

范佩西认为阿森纳在埃梅里治下并没有变好，主教练也没有和他的球员在酋长球场建立联系。

埃梅里取代了温格的位置，开始了他在枪手的第二个赛季，但是最近的表现并没有让很多人相信这位西班牙人正在带领球队朝着正确的方向前进。

在周四欧联杯3-2险胜吉马良斯后，范佩西承认他相信在埃梅里的领导下，阿森纳并没有进步，特别是他没能和球员们建立起牢固的关系，这让他很失望。

“我不这么认为。我不认为埃梅里真的和他的球员有联系。我认为他们在定位球上仍然很弱，说实话，那从我的时代开始就已经是个问题。每个人都应该有责任感。你是用区域联防还是人盯人？我认为当你挣扎的时候，你应该人盯人，因为你选择了你要防守的人，然后你要对你防守的人负责。这是一对一的较量。上周末他们又一次在角球中丢球。我几周前也说过，阿森纳每个赛季都会因为定位球失分12-15分，这种情况应该停止了。你必须解决它，你必须找到方法。”

“你可以看到一些球员，根据今晚的表现来评判教练是不诚实的，这应该根据过去几个月甚至前一年的表现来评判。作为一名球员，你希望有一种感觉，那就是你必须冲刺回来，现在你看到一些球员在慢跑回来。而那里就有危险。如果你有一个非常强大的教练，你在中场，你看到某处有危险，你用命来冲刺，因为你知道如果你不这样做，你会受到惩罚。”

在一些顶级教练手下工作过之后，范佩西认为埃梅里糟糕的沟通能力并不能帮助他在阿森纳留下好印象。

“我和温格、范加尔、弗格森爵士，还有很多教练共事过。”他说：“他们的主要特点是清晰。如果我真的诚实，上周有人给我发了一段他（埃梅里）试图解释某事的视频，我不知道他是在说‘来吧，来吧’还是‘来吧！’这非常重要。你必须表达清晰，你必须是领导者，领导者必须对他的球员说清楚。”