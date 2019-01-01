范佩西呼吁曼联给索帅时间：他们完美契合

在经历了糟糕的赛季收尾后，范佩西呼吁曼联给索尔斯克亚耐心。

前红魔前锋范佩西表示，索尔斯克亚理应获得时间去扭转曼联的命运。

索尔斯克亚在去年12月接替穆里尼奥之后，开始了他在老特拉福德的执教生涯。

挪威人在他执教的头17场比赛中赢了14场，重新点燃了俱乐部进入前四名的希望，并在欧冠对阵巴黎圣日耳曼的比赛中戏剧性地逆转。

这一良好的表现促使曼联老板在三月份向索尔斯克亚提供了一份为期三年的正式合同。

然而，曼联的状态急剧下降，在最后12场比赛中输了8场，他们在欧冠中出局，失去了前四名的位置，最终排名第六。

这使得索尔斯克亚的地位受到质疑。

然而，范佩西坚持认为索尔斯克亚是这份工作的合适人选，并呼吁大家保持耐心。

“我认为这是完美的配对，只是他们的运气不好，”他告诉BBC体育：“在过去，主教练有时间是很正常的。现在如果你输了六场比赛，你就要下课了。这就是解决方案吗？给别人一些时间，尤其是来自俱乐部的孩子。这很有趣，因为当他上任的时候，每个人都很积极，他们赢了，他们打败了巴黎圣日耳曼，创造了一个奇迹。每个人都在尖叫，‘给这个家伙一份永久的合同’。然后，自从签下永久合同之后，好运就消失了一些；他们输的比赛比他们预想的要多。但他得到了一份为期三年的合同，每个人都应该着眼于大局。在我看来，他的出现，他展示俱乐部的方式，才是正确的方式。他很积极，他想在俱乐部取得伟大的成就，这是唯一的前进之路。”

范佩西认为，索尔斯克亚作为一名球员和教练与俱乐部的紧密联系，使他成为带领球队前进的理想人选，并将他与传奇前主教练弗格森爵士进行了比较。

“他是俱乐部的一员，他在那里踢了十多年，他赢得了欧冠冠军——实际上他的进球让他们赢得了欧冠——所以他在俱乐部的这些年里发挥了很大的作用，”他补充说：“他曾经是预备队的教练，他就是曼联。与弗格森爵士有着不同的相似之处。他是曼联，索尔斯克亚也是曼联。每个人都有这样的时候。他的第一段时间表现非常出色——现在过去的12场比赛都很艰难。好吧，但下个赛季他们必须振作起来，重整旗鼓。”