范佩西不确定索肖可以改变曼联命运：他太挣扎了

前老特拉福德球星质疑挪威主帅是否是带领球队前进的合适人选。

范佩西表示，索尔斯科亚在纽卡斯尔惨败后接受采访时的悲观情绪证明了他在曼联的“挣扎”有多糟糕。

周日，喜鹊凭借19岁的朗斯塔夫的处子球在圣詹姆斯公园1-0战胜曼联。

这一结果使得曼联在积分榜上排名第12位，仅比降级区高2分，而榜首的利物浦将在国际比赛日之后抵达老特拉福德。

索尔斯克亚的球队在本赛季的8场比赛中只打进了9球，而拉什福德在安东尼·马夏尔因伤缺席没有达到人们的期望。

曼联现在正面临失去前四排名的严重危险，一些球迷和专家认为俱乐部现在已经到了亚历克斯·弗格森爵士之后的最低点。

在周末的赛后，索尔斯克亚说：“这是我的责任。我得把他们的想法理清楚。年轻的小伙子们缺乏自信，他们需要有经验的球员和工作人员的帮助。”

范佩西曾在2013年给曼联带来了最后一次英超联赛的胜利，他认为索尔斯克亚用了“错误”的词语来描述老特拉福德的现状，并承认他不确定这位46岁的主教练能否扭转俱乐部的命运。

“你可以看到他在那次采访中的挣扎，如果我真的很诚实的。”范佩西告诉奥普图斯体育。

“如果你是这段时间曼联的主教练，我就能理解。所以他在找词，也许他选错了一些词。”

“因为作为一名球员，‘整理球员的脑子’意味着什么？这意味着什么？”

“如果你是一个球员，你就会觉得‘我的脑子很好’。即使你可以看到球员们的信心很低，他也需要找到一种方法来重新找回他们的信心。”

“作为一名教练，当你的团队信心不足时，让他们振作起来，当你的团队信心过高时，当他们变得有点过分时，你必须让他们再次回到中间。”

“目前，根据这次采访，根据我在比赛中看到的，我不确定他是否真的知道如何找到按钮。”

曼联将在10月20日主场迎战利物浦，而在那四天之后他们将客场挑战贝尔格莱德游击队。