英雄或叛徒？奥巴梅扬在阿森纳的名声将如何

枪手队长的合同还有一年，他承认他还没有决定是否留在酋长球场。

周三晚上，奥巴梅扬将率领阿森纳在阿提哈德球场亮相，他离合同的最后一年还有两周的时间。

如果奥巴梅扬离开，阿森纳的处境会变得越来越糟糕，奥巴梅扬可能会在今年夏天以低价离开，也可能会在2021年自由转会。

“最近我还没有收到续约的邀请。”奥巴梅扬在周末接受Telefoot采访时谈到他的未来时说：“我们已经和俱乐部交谈了好几个月了。他们很清楚为什么到目前为止什么都没有发生。”

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“他们有钥匙。这取决于他们的工作，之后我们将看到事情的进展。”

“这是我职业生涯的一个转折点，我将会对每个人都非常坦诚，这将是一个非常困难的决定。我还没有决定。这可能是我职业生涯中最重要的决定。”

在切尔西和巴塞罗那对奥巴梅扬表现出兴趣的情况下，奥巴梅杨有可能在一月份离开，但是阿森纳坚持不低于5000万英镑。两家俱乐部都不愿意为这名前锋支付那么多钱。

所以奥巴梅扬留下了，当时阿森纳高层可能会想，如果他们不能说服他签下一份新合同，他们至少可以在夏天为他收回3500万英镑。

但是，由于冠状病毒的流行，足球已经陷入了严重的财政危机，任何俱乐部开出这样的价格来购买一名合同还有10个月的31岁前锋的可能性都很小。

这给阿森纳留下了一个重大的决定。

如果奥巴梅扬在本赛季结束时明确表示他不会续约，他们必须决定是将他低价出售，还是让他在明年夏天自由转会。

如果他们选择尝试赚钱，那就意味着周三晚上对曼城的比赛将是奥巴梅扬在阿森纳的第一次告别。枪手的头号射手和队长可能只剩下10场英超比赛了。

那么，如果这是他最后一次欢呼的开始，人们会怎么记住他呢？如果奥巴梅扬在赛季末离开，他会给北伦敦留下什么？

他的遗产肯定是进球。数量众多，效率极高。

奥巴梅扬从德国转会以来，在97场比赛中打入61个进球。在英超，他出场75次，打进49球。只有穆罕默德·萨拉赫（50球）在同一时间内拥有更多进球。

在英超联赛中，他场均进球0.66个，超过了包括范佩西(0.51)、德罗巴(0.41)、希勒(0.59)、范尼(0.63)和鲁尼(0.42)在内的一些英超传奇前锋。

也许更令人印象深刻的是，在英格兰，他平均每123分钟就有一个联赛进球——自1993年英超开始以来，只有三名球员——亨利、凯恩和阿圭罗——拥有更好的效率。

当你考虑到奥巴梅扬在阿森纳进球的速度，而阿森纳在他到来后一直在挣扎，这使他的纪录更加令人印象深刻。

枪手在2017-18赛季排名第五，2018-19赛季排名第六，现在排在联赛第九位。奥巴梅扬签约后可能带来了进球，但他没有带来成功。事实上，阿森纳已经很久没有挑战冠军了。

如果他决定不在北伦敦签下一份新协议，几乎没有人会责怪他离开。他现在31岁了，他知道这很有可能是他最后一次重大转会。如果像巴塞罗那、皇家马德里或巴黎圣日耳曼这样的球队真的来报价，如果奥巴梅扬选择转会到其他地方，阿森纳球迷可能不会有什么抱怨。

许多人可能会指出与范佩西在2012年的情况相似。和奥巴梅扬一样，荷兰人在离开酋长球场加盟曼联的时候还有一年的合同。

他当时是阿森纳的队长，和奥巴梅扬一样，刚刚结束了一个出色的赛季，他在为俱乐部和国家队出场的57场比赛中打入了44个进球。

但尽管有了这些进球，范佩西还是遭到了诋毁，直到今天，很多阿森纳球迷仍然对他恨之入骨。在他公开决定离开阿森纳的那一刻，他的足球遗产就被玷污了。

不过，两人之间也有不同之处，这意味着奥巴梅扬不应该拿来和范佩西对比。

范佩西离开的时候，他刚刚开始发挥自己在阿森纳的潜力。在他为俱乐部效力的最后两个赛季之前，他已经经历了几次伤病折磨，他的脾气也因为他在场外的行为而不止一次受到质疑。

很多俱乐部都想减少损失，但是阿森纳——也许更重要的是温格——支持他，给了他最终成为世界级前锋的平台。

所以对于范佩西来说，在温格最需要他的时候离开是非常难以接受的，你可以理解为什么很多与俱乐部有联系的人仍然认为他的离开是一种背叛。

然而，对奥巴梅扬来说，情况就不同了。他不欠阿森纳任何东西。他28岁的时候来到这里，并实现了人们对他的期望。他在北伦敦的第一个完整赛季就赢得了英超金靴奖，本赛季他有机会再次赢得金靴奖。

俱乐部在他的巅峰时期引进了他，他确实做到了该做的。这不是奥巴梅扬的错，他身边的球员没能利用这一点，或者俱乐部没能在转会市场上改善防守。

球场外，奥巴梅扬也表现出色。他来的时候对自己的态度有疑问，但他一直保持着良好的状态，很少错过比赛，是球队中非常受欢迎的一员——当他的队友以压倒性的投票支持他成为队长时，这一点就得到了强调。

因此，如果新合同的谈判未能达成一致，奥巴梅扬在本赛季结束后离开，他在阿森纳的遗产将充满遗憾。

就他而言，他会尽他所能让俱乐部重回顶级。不幸的是，他身边的人以及他在酋长球场的高层都无法达到他的标准。