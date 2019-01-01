英雄惜英雄 希曼：切赫本可以走得更远

前阿森纳门将希曼力赞切赫在经历了职业重大危机后仍能保持事业长青。

本周二，阿森纳门将切赫宣布将在今夏结束自己长达20年的职业生涯。赛季结束后，他与俱乐部的合同也将到期。

埃梅里执教枪手后，切赫逐渐失去了场上的位置，在过去的15场英超联赛中，他都没有得到上场机会。不过，前阿森纳门将希曼认为，尽管切赫在5月就将37岁，但他仍然可以继续在体育领域发光发热。

“说实话，我很吃惊，因为他才36岁，”希曼告诉《天空体育》。“我觉得这有点早，但如果你是门将的话，你自己会清楚什么时候要退役了。彼得有自己的想法，对于他来说，这是正确的时机，但我的话觉得稍微有些早。”

“我退役的时候都40了，干了22年，对于这段经历，我非常乐在其中。彼得只有36岁，我丝毫不会奇怪他可能会想‘我本来能走得更远’。”

切赫在职业生涯中共获得18个冠军，而大部分是在切尔西的11年中拿到的。他曾因赛季最多零封四度荣获金手套奖，并被两次提名为PFA年度最佳球员。在2006年，他曾在比赛中颅骨骨裂，但最终却重回巅峰，带着头套完成了此后所有的比赛。

希曼补充道：“毫无疑问，彼得是世界最佳门将之一。他在来之后就达到了非常高的标准，而这也被众多奖项所验证。他在切尔西时拿奖拿到手软，而来到阿森纳后也一直是一位高水平的门将。他所有的表现都让我印象深刻，就算是这个赛季也一样。”

“他受伤真的非常可惜，从现在起到赛季末我不知道他还有多少上场机会，也许只有一点。”

“他是英超最伟大的门将之一。”