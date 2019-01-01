英雄惜英雄 希曼：切赫本可以走得更远
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本周二，阿森纳门将切赫宣布将在今夏结束自己长达20年的职业生涯。赛季结束后，他与俱乐部的合同也将到期。
埃梅里执教枪手后，切赫逐渐失去了场上的位置，在过去的15场英超联赛中，他都没有得到上场机会。不过，前阿森纳门将希曼认为，尽管切赫在5月就将37岁，但他仍然可以继续在体育领域发光发热。
“说实话，我很吃惊，因为他才36岁，”希曼告诉《天空体育》。“我觉得这有点早，但如果你是门将的话，你自己会清楚什么时候要退役了。彼得有自己的想法，对于他来说，这是正确的时机，但我的话觉得稍微有些早。”
“我退役的时候都40了，干了22年，对于这段经历，我非常乐在其中。彼得只有36岁，我丝毫不会奇怪他可能会想‘我本来能走得更远’。”
切赫在职业生涯中共获得18个冠军，而大部分是在切尔西的11年中拿到的。他曾因赛季最多零封四度荣获金手套奖，并被两次提名为PFA年度最佳球员。在2006年，他曾在比赛中颅骨骨裂，但最终却重回巅峰，带着头套完成了此后所有的比赛。
希曼补充道：“毫无疑问，彼得是世界最佳门将之一。他在来之后就达到了非常高的标准，而这也被众多奖项所验证。他在切尔西时拿奖拿到手软，而来到阿森纳后也一直是一位高水平的门将。他所有的表现都让我印象深刻，就算是这个赛季也一样。”
“他受伤真的非常可惜，从现在起到赛季末我不知道他还有多少上场机会，也许只有一点。”
“他是英超最伟大的门将之一。”