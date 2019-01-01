英足总推翻孙兴慜铲球戈麦斯后的红牌判罚

韩国前锋在比赛中对安德烈·戈梅斯铲球后，后者脚踝骨折，但前者不会因此被禁赛三场。

英足总周二证实，托特纳姆的孙兴慜在对阵埃弗顿的比赛中的红牌被推翻。

这名韩国国脚在周日与安德烈·戈梅斯(Andre Gomes)发生身体冲撞后被红牌罚下，戈梅斯在事故中严重骨折。

孙兴慜显然对自己在这期受伤事件中所扮演的角色感到不安，随后因严重犯规而被禁赛三场。

托特纳姆后来对这一决定提出了上诉，理由是孙兴慜的犯规并不是导致戈麦斯脚踝骨折的直接原因。

英足总已经的裁定对这名前锋有利，从而取消了他的全部禁赛并以及红牌。

英足总在一份声明中透露：“孙兴慜将可以在托特纳姆热刺接下来的三场国内比赛中出场，此前一个独立的监管委员会推翻了对他的不当罚下裁定。”

“这名前锋在2019年11月3日星期日对阵埃弗顿的英超联赛中因为严重犯规被罚下场。”

热刺主帅波切蒂诺在周日的比赛后站出来为他的球员辩护，并坚称这次挑战并没有恶意。

他解释说：“每个人都看到了这是对着球去的，因为发生接触时的运气不好，安德烈的落地造成了受伤。”

“孙兴慜从来没有想过要去干这种事。”

“很明显，孙兴慜从来没有想过要制造后来发生的问题。看到红牌真是难以置信。”

“在这种情况下，我们需要帮助，因为裁判的决定是黄牌，但VAR改变了决定。这是最新的VAR不够清楚的例子。”

“VAR需要回看这是否是一次糟糕的铲球，然后判断动作，而不是之后发生了什么。”

戈麦斯在周二成功的完成了脚踝的手术后离开了医院，他将在家里继续修养恢复。

埃弗顿还没有确定这位前巴塞罗那中场何时可以回归，戈麦斯至少要在场边呆上几个月才能获准再次上场。