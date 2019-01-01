英足总指控曼联传奇斯科尔斯涉嫌违规赌球

前红魔中场球员被控违反足总的多次下注的规定。

前曼联和英格兰中场斯科尔斯被英足总指控涉嫌违规赌球。

在今年早些时候第一次执教奥尔德姆的一个月后就离开了这支英乙球队的斯科尔斯，据称他在足球比赛上下注140次。

英足总周二表示，这些赌注是在2015年8月17日至2019年1月12日之间进行的，这比斯科尔斯在奥尔德姆的任命要早。

他必须在4月26日前对不当行为指控做出回应。

斯科尔斯曾代表英格兰国家队出场66次，此前他曾为博彩公司Paddy Power撰写过专栏。

2017年7月，乔伊·巴顿(Joey Barton)对处罚时长提出上诉后，英足总将他因违规赌球而被禁止参加足球活动的时间从18个月减至13个月。

巴顿承认，在2006年3月至2016年5月期间，他曾下注1260次与足球有关的赌注。

被认为是他那一代最好的中场球员之一的斯科尔斯是曼联的传奇人物，在1993年到2013年间为俱乐部出场700多次。

他最初在2011年退役，但第二年为了帮助俱乐部度过伤病危机，他改变了这一决定。

这位中场球员最终答应了一份到2012-13赛季结束的新合同，帮助球队获得了英超冠军——他职业生涯中的第11枚联赛冠军奖牌。

在第二次退役后，斯科尔斯开始了他在曼联19岁以下青年队的教练生涯。当吉格斯在2013-14赛季末被任命为临时教练时，他也临时加入了一线队教练组。

同年斯科尔斯和他的前队友以及“92级”吉格斯、巴特、大卫·贝克汉姆、菲尔·内维尔和加里·内维尔一起购买了非联赛球队索尔福德城。

2015年1月，斯科尔斯和菲尔·内维尔在主教练菲尔·鲍威尔被解职后，临时执教索尔福德对阵肯德尔城的比赛。

今年1月，他被任命为奥尔德姆的主教练，这是他的第一个全职管理职位。

在辞职之前，他只执教了七场比赛，其中一场获胜。他表示无法“按自己的计划行事”，并表示自己在接受这份工作之前受到了误导。