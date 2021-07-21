英足总：将对欧洲杯决赛温布利球场的一系列骚乱事件展开调查

对阵意大利的欧洲杯决赛因为开赛前的暴力事件而蒙上一层阴影，这一系列的事件导致英足总遭到了欧足联指控。

英足总宣布将对在温布利进行的欧洲杯决赛中出现的人群骚乱事件进行独立调查。

在这场比赛中，意大利点球击败了英格兰，开赛前，球迷们参与了暴力事件，欧足联已经表示打算调查与这场骚乱有关的一系列指控。

英足总在周一发布的一份声明中证实：“我们决心全面了解2021年7月11日周日在温布利球场外和球场内发生的事情。我们在周末通知了英国文化、媒体和体育部，由布莱克斯托克的凯西男爵夫人领导的一项独立调查已被委托报告有关事实和情况。它将与所有有关各方进行对话，并包括外部专家。”

“调查结果的重点将是确保吸取教训，让这样的可耻事件不会再次发生。我们将继续与有关当局合作，支持他们寻找责任人并追究他们的责任。”

在决赛开始前几个小时，大量球迷已经聚集在体育场外。随后温布利球场的图片显示，一些人被指在没有买票的情况下闯入球场，还有人抱怨有票的球迷因此无法入座。

上周，欧足联透露，英格兰将接受调查，指控是球迷闯入球场、球迷投掷物品、球迷在奏国歌时发生骚乱以及球迷燃放烟花。

伦敦警察厅称这一事件是可耻的，并确认有19名警察在混战中受伤。

决赛当他，温布利球场共有26人被捕，另有25人因与骚乱有关而在伦敦市中心被拘留。