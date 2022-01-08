英超降级赔率：热门和冷门之选

诺维奇显然是本赛季的英超降级热门，自2009年以来，金丝雀已经经历了四次从英超联赛降级的经历。

与金丝雀一起，其他一些球队也将在剩下的比赛中小心翼翼，希望能避免降到英冠联赛。

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2021-22赛季英超联赛降级热门球队

诺维奇是英超联赛中降级赔率最低的球队。

迪安-史密斯的球队整个赛季都在挣扎于取得进球，金丝雀需要做出巨大的努力才能避免降级。当然，俱乐部已经习惯了降级，在2009年、2014年、2016年和2020年都遭遇过从英超降级的经历，所以他们再次成为降级热门也是可以理解的。

纽卡斯尔也是降级赔率最低的球队，俱乐部新老板的财富将如何影响他们在转会市场上的行动还有待观察，但埃迪-豪的球队一直在以惊人的速度失球。球迷们对前任老板迈克-阿什利离开的欣喜已经被一种意识所取代，即目前的阵容可能不足以保级，而埃迪-豪知道他手上有一份真正艰巨的任务。

沃特福德的赔率也很低，大黄蜂本赛季在英超联赛遇到了困难。10月初任命拉涅利为主教练并没有产生预期的效果，他们将为生存而战，直到本赛季的最后几轮。

伯恩利和利兹联是其他的降级之选，肖恩-戴奇的伯恩利是著名的斗士，不会贸然放弃。另一边厢，利兹联的防线到处都是漏洞，贝尔萨面临着巨大的挑战。

2021-22赛季英超联赛降级冷门之选

南安普顿有可能从英超联赛中降级，圣徒在2021年的客场表现还有待提高。球队似乎没有能力在客场拿到积分，再加上他们是英超进球最少的球队之一，这可能意味着他们是一个有趣的冷门之选。

布伦特福德也有可能降级，这是球队首次历史上参加英超，赛季初他们是许多人心目中的降级热门，然而，托马斯-弗兰克的球队表现得令人钦佩，在德比战中战胜了阿森纳和西汉姆这样的球队，他们有信心取得足够的分数来确保完成保级。

自1951年以来，埃弗顿还没有从英格兰顶级联赛中降级，但太妃糖在本赛季出现了这样的危险。前利物浦主帅贝尼特斯的任命总是会在球迷中引起争议，球迷们对这位西班牙教练的表现并不满意。