英超金靴远不够 奥巴梅扬目标成为枪手传奇

加蓬前锋奥巴梅扬承认他希望作为一名枪手留下自己的印记，并作为俱乐部最出色的球员之一被人铭记。

奥巴梅扬透露，他想成为阿森纳的“传奇”，并将自己的名字载入俱乐部的历史。

在效力阿森纳的一个半赛季中，这位射手在64场比赛中攻入41球，其中32球来自49场英超联赛。

这位加蓬国脚还凭借22个联赛进球获得了2018-19赛季的英超金靴奖。

随着奥巴梅扬在阿森纳比亨利更快的达到这些惊人的数字，这位29岁的球员意识到他有机会在酋长球场留下自己的印记。

“对我来说，来到阿森纳并强强化自己是很有挑战性的，”奥巴梅扬告诉RMC体育：“现在我想让我的名字在那里成为一个传奇。”

这名前锋还公开了他和同为前锋的亚历山大·拉卡泽特的关系，两人达成了惊人的共识，形成了可怕的锋线搭档关系。

“(拉卡泽特和我)对足球有着相同的看法，”他补充道：“我们开玩笑，喜欢笑。在球场上，我们只需要一个眼神。一切都是这么自然。一个会找到另一个，另一个也会这么做。”

奥巴梅扬还透露，他在英格兰取得成功的灵感之一是他的非洲同乡德罗巴，他的进球能力让他的名字载入了切尔西的历史。

他继续说道：“当德罗巴到来的时候，他比我小一点，他以一种很好的方式摧毁了英超。”

阿森纳和奥巴梅扬将在5月26日在阿塞拜疆巴库举行的欧罗巴联赛决赛中对阵切尔西，奥巴梅扬无疑渴望留下自己的印记。

然而，这场比赛对枪手的意义比切尔西更大，因为他们在英超联赛中排名第五，这意味着他们需要赢得欧联杯才能晋级下赛季的欧冠。

在与毛里齐奥·萨里的球队对阵之前，阿森纳将在周四下午的友谊赛中面对林茨，他们将努力保持健康状态，他们的最近一次参加比赛是在5月12日的英超收官战。