英超还是法甲？亚眠锋线恐怕雷恩截胡

这名法国前锋吸引了几家英格兰俱乐部的兴趣，但这笔交易可能会被另一家法甲劲旅截胡。

24岁的亚眠前锋塞尤·吉拉西被雷恩看中，这家俱乐部目前排名联赛第三，而本赛季的法甲已经官宣结束，这意味着他们已基本确定拿到了下赛季的欧冠联赛参赛资格。

在这种情况下，雷恩渴望增强自己的锋线实力，以确保能够通过欧冠附加赛的考验。

根据够力足球的消息来源，吉拉西已经被雷恩盯上，有关球员和俱乐部的谈判正在进行中。

其他球队

这位24岁的球员与亚眠的合同要到2022年才会到期，转会费预计将达到1000万欧元左右。

除了雷恩，多家英超俱乐部也在觊觎吉拉西，本赛季他已经在23场法甲中斩获了9球1助攻。

吉拉西是在2019年1月从德国科隆租借加盟亚眠的，在去年夏天被这家法甲球队花费600万买断，目前他被雷恩所吸引。

亚眠主席伯纳德·乔宁最近证实，吉拉西从一月份开始就成为了转会市场上的香饽饽。

“我们和他达成了一份协议，最终他选择在一月份留队以拯救俱乐部，那时候我们收到了来自英格兰的大笔报价。”

根据吉拉西的一位中间人马克·麦凯表示他的这位客户愿意前往英超闯荡。

“得益于在亚眠的出色表现，许多英格兰和其他欧洲地区的俱乐部都对他表现出了兴趣。”麦凯表示。

“不过由于新型冠状病毒疫情，那些俱乐部不可能像以前那样支付巨额转会费，不过吉拉西依旧可能会在今夏离队。”

“吉拉西的首选一直都是前往英超，但是亚眠会评估所有的报价，然后做出决定。”

雷恩希望在今夏加强自己的锋线实力，但与此同时，他们的现有前锋姆巴耶·尼昂和弗拉维恩·泰特都可能会选择离开。

尼昂在近期在接受采访时也谈到了这一问题，这位塞内加尔国脚在经历了一个不错的赛季后，可能会转会马赛。

“这只是谣传，并没有什么实质性内容，我们之间确实有过一些交流，但目前并没有具体行动。”

“是的，马赛是一家让我感兴趣的俱乐部，它有良好的历史，热情的球迷，这是我喜欢的。如果必须转会加盟马赛，我会很高兴，无论发生什么，雷恩都将留在我的心中，是这家俱乐部让我复活了。”